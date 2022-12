Jeux d’énigmes de logique pour mettre votre intelligence à l’épreuve

EMILY GOODMAN, FRASER SIMPSON, DARREN RIGBY, THE NOUN PROJECT

Académiquement parlant, la logique est l’étude du raisonnement. Les énigmes de logique, par conséquent, consistent à faire une série de déductions et à les évaluer à l’aide du raisonnement. Les énigmes de logique destinées aux enfants sont plus faciles et présentent des situations plus simples – et donc moins de possibilités à examiner et à éliminer. Plus difficiles, les énigmes de logique destinées aux adultes, toutefois, sont souvent trompeusement courtes. Elles semblent simples de prime abord, mais on se retrouve souvent à se demander s’il y a assez d’informations pour les résoudre.

Comme certaines des plus difficiles énigmes et devinettes mathématiques, ces énigmes peuvent devenir très complexes. Si vous en cherchez en ligne, vous trouverez beaucoup d’exemples d’énigmes de logique accompagnées de grilles pour vous aider à suivre votre raisonnement au fur et à mesure que vous avancez à l’aide des différents indices.

Qu’est-ce que les énigmes de logique?

Les énigmes de logique prennent différentes formes et peuvent avoir un nombre presque illimité de thèmes; mais, essentiellement, elles présentent une série d’indices et de contraintes dont les joueurs doivent tenir compte afin de relever les contradictions et d’éliminer les possibilités jusqu’à ce qu’ils trouvent la solution.

Comment résoudre une énigme de logique

Quel que soit le format, la clé pour résoudre n’importe quelle de ces énigmes est d’y aller par déduction. Dans les énigmes plus difficiles pour les adultes, on pourrait d’abord penser qu’il n’y a pas assez d’informations, mais en relisant tous les indices plusieurs fois, on s’aperçoit que les possibilités à analyser s’amenuisent à chaque lecture.

Maintenant que vous savez comment résoudre ces énigmes, essayez-en donc quelques-unes. Nous commencerons avec des énigmes plus faciles (qui constituent aussi d’excellentes énigmes de logique pour les enfants) avant de vous en proposer de plus difficiles.

Énigmes faciles

Ces énigmes de logique sont parfaites pour des débutants ou quiconque veut se mettre en train pour quelque chose de plus stimulant. Vous êtes à la recherche de bonnes énigmes pour vos enfants? Vous ne serez pas déçu par celles qui suivent.