Maquillage: 9 trucs qui font paraître votre visage plus mince

ALI BLUMENTHAL/RD.COM

Étape 3: redessinez les contours de votre visage

C’est ici que la magie opère. Pour ajouter des ombres qui vont créer un effet amincissant sur votre visage, prenez une crème ou une poudre contour deux fois plus foncée que votre fond de teint – matte de préférence. Cela vous donnera un look plus naturel. Appliquez dans le creux des joues en tirant un trait reliant l’oreille au centre de la joue. Faites une autre ligne suivant la naissance des cheveux, sur votre front, et sur les ailes de votre nez. Harmonisez le tout en donnant de petits coups vers le haut avec une éponge à maquiller afin de donner l’illusion que vos pommettes sont hautes et que votre front et votre nez sont plus petits. Petite mise au point: si votre front ou votre nez sont petits, vous pouvez très bien sauter cette étape. Emma utilise ici le Fond de teint «stick» de Bobby Brown de couleur amande, la palette de contour «Shade + Light» de Kat Von D et le pinceau «Classic Multitasker Contour» de Sephora Collection.

