Partagez avec amour: une campagne qui fait du bien

La campagne Partagez avec amour du programme Belle et bien dans peau est la première campagne en association avec Clarins Canada. Du 8 mai au 4 juin, à l’achat d’une Huile Confort Lèvres de Clarins dans une pharmacie Pharmaprix ou en ligne, vous participerez à améliorer le confort des femmes atteintes du cancer à se sentir belles, et bien.

Campagne Belle et bien dans sa peau

Ce don de 5$ remis à Belle et bien dans sa peau, programme œuvrant depuis 30 ans, permettra d’atteindre l’objectif de la campagne, soit d’amasser plus de 55 000$ afin d’aider les femmes et les adolescentes atteintes du cancer à se sentir à nouveau «elles-mêmes» malgré les effets de leurs traitements.

Les ambassadrices de la campagne Partagez avec amour sont sept Canadiennes d’horizons différents, mais de force et de résilience égale. D’un océan à l’autre, ces femmes ont accepté de se confier sur leur parcours ainsi que d’expliquer les bienfaits des ateliers Belle et bien dans sa peau sur leur vie.

Jusqu’au 4 juin, l’achat de l’Huile Confort Lèvres de Clarins vous permettra d’encourager directement le bien-être des femmes touchées par le cancer et ses traitements. L’huile pour les lèvres est disponible en 8 teintes faciles à porter, riches en actifs végétaux et conçues pour le confort de vos lèvres. Faites vite, la campagne tire à sa fin!