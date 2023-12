Astuces pour optimiser les bienfaits du sérum à la vitamine C

Ceci est intéressant, car si la lumière, l’air et la chaleur accélèrent la dégradation de la vitamine C, un emballage conforme peut la prolonger. Les cliniciens conseillent un flacon foncé qui bloque la lumière, à conserver dans un lieu frais et sec.

Mélange avec certains produits

Vous pouvez aussi employer de la vitamine C lors de vos soins du soir, explique la Dre Debra Jaliman, dermatologue agréée et professeure adjointe de Dermatology Icahn School of Medicine at Mount Sinai et auteure de Skin Rules: Trade Secrets from a Top New York Dermatologist.

En effet, selon une étude de la revue Science de 2015, les dommages cutanés des rayons UV se poursuivent pendant des heures après l’exposition au soleil, ce qui laisse croire que la vitamine C prise le soir contribue à combattre ces effets persistants. Mais une fois de plus, même si vous appliquez un sérum à la vitamine C, portez de la crème solaire!

Il y a cependant un avertissement. Selon Tara Adashev, la vitamine C est polyvalente, et peut s’employer avec la plupart des produits pour la peau. Toutefois, il faut absolument éviter de l’appliquer en même temps que des rétinoïdes, du peroxyde de benzoyle ou des acides hydroxyles, car de telles combinaisons pourraient irriter votre peau. Et pour le bienfait de votre épiderme, évitez le soleil quand vous utilisez ces produits.

Même si votre peau n’est pas sensible, mélanger la vitamine C à un produit à base de rétinol anéantit tous ses bienfaits, affirme MJ Rowland-Warmann, praticienne en médecine esthétique et fondatrice de Smileworks au Royaume-Uni. «La vitamine C requiert de l’acidité, et les préparations sont formulées dans cette optique. Le rétinol exige un pH alcalin, et le mélange des deux va réduire le potentiel optimal de chaque élément.»

