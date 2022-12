Les sérums pour le visage essentiels par temps froids

3 / 10 Sérum pour le visage Liftant Fermeté de Caudalie Offrez à votre peau les soins raffermissants du sérum liftant fermeté de Caudalie. Il contient beaucoup d’antioxydants comme les provitamines A et C et les acides gras oméga 3, 6, 7 et 9 provenant du noyau et de la chair du rosier sauvage (ou églantier). Ce sérum pour le visage limite les dégâts causés par l’exposition aux rayons UV. Appliquez-en deux ou trois gouttes sur la peau sèche et propre et attendez qu’elles soient complètement absorbées avant de mettre votre crème de nuit hydratante. Acheter

4 / 10 Sérum pour le visage intensément revitalisante Oils of Life de The Body Shop La gamme Oils of Life de The Body Shop se fonde sur le mélange de trois huiles de graines rares (cumin noir, camélia et églantier) reconnues pour leurs propriétés régénératrices. Pour réhydrater la peau et raviver son éclat, essayez l’huile pour le visage intensément revitalisante Oils of Life de The Body Shop. Acheter