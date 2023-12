Mauvais piétons, photocopieurs et autres mystères de la vie

Sam Island

Pourquoi la plomberie des hôtels est-elle si mauvaise?

La femme de la chambre 4 ouvre le robinet de la douche, coupant ainsi l’eau chaude à l’homme de la chambre 5. Alors qu’il s’acharne sur la robinetterie, la température de l’eau oscille entre bouillante et glacée. C’est un cauchemar pour le couple de la chambre 6, en pleine lune de miel, qui souffre désormais de brûlures sur plus de 20% de leur corps car ils n’étaient pas… juste à côté des robinets lorsque l’eau est devenue thermonucléaire. Certains hôtels parviennent à offrir une certaine cohérence dans la température de l’eau; pourquoi pas les autres? Votre avis, Sherlock?

Pourquoi les cabines d’essayage ne bénéficient pas d’un éclairage flatteur?

D’accord, les néons coûtent moins chers, mais lorsque votre entreprise est fondée sur l’idée de convaincre les clients de dépenser 120$ pour un vêtement qui coûte 2$ à produire, vous pourriez peut-être sacrifier quelques sous pour leur éviter de s’effrayer eux-mêmes.

Apprenez-en plus sur ces 25 faits incroyables qui semblent faux (mais qui sont vrais).

Pourquoi les piétons ont-ils perdu le goût de vivre?

Bien sûr, ils traversent hors des passages cloutés depuis des années, mais ils attendaient jadis qu’il y ait un trou dans la circulation pour traverser. Aujourd’hui, ils n’attendent plus. Bien au contraire, ils foncent tête baissée dans la circulation sans lever les yeux de leur téléphone et toujours en dehors des clous. C’est comme traverser une piste de course de Formule 1 avec un sac sur la tête.

Pourquoi notre collection de couvercles Tupperware ne s’agence jamais aux contenants?

Et pourquoi tant de couvercles manquants? Se dissolvent-ils au lavage? Les enfants les utilisent-ils comme frisbees? Sont-ils subtilisés par des extraterrestres? À vous, M. Poirot.

Pourquoi sommes-nous sensibles à certains prix et pas à d’autres?

Un pub fait payer 12$ un verre de chardonnay et 10$ une bière, et il y a toujours la queue au bar. On pourrait trouver une assurance-vie moins chère en comparant les prix, mais on se contente généralement de hausser les épaules invoquant le manque de temps. Pourtant, dès que le prix de l’essence augmente de 4 cents le litre, on perd les pédales.

Revenons aux assurances. Pourquoi sont-elles si chères?

Le crime contre la propriété est en déclin constant. En Europe, le nombre de cambriolages a chuté de 42% depuis 2010. Le taux de crime contre la propriété au Canada a baissé de plus de la moitié entre 1990 et 2020. Et en Australie, les vols de véhicules motorisés ont décliné de 16% depuis 2016. Mais les primes d’assurances, elles, restent toujours aussi élevées. Qui empoche cet argent? Pourquoi la concurrence, cette caractéristique tant vantée de notre système capitaliste, ne fait-elle pas baisser les prix? Miss Marple, de grâce, un effort!

Découvrez ensuite les plus grands mystères du corps humain!

Pourquoi les parents disciplinent-ils leurs rejetons avec tant d’ostentation?

Vous êtes un bon parent, on vous croit sur parole. Lorsque vous refusez l’accès de votre fille à sa tablette, est-ce nécessaire que tout le monde en entende le motif et puisse examiner les faits? On a tous été dans cette situation. On est de votre côté. On n’appellera pas les autorités, c’est promis.

Pourquoi les photocopieurs sont-ils si compliqués?

Le papier est toujours coincé et l’encre sans cesse épuisée. La solution à ces problèmes est censée être simple: suivre le guide à l’écran – c’est-à-dire des flèches clignotantes pointant dans toutes les directions, de manière apparamment aléatoire, un peu comme un diorama de la bataille d’Agincourt.

Personnellement, je rêverais de posséder l’un de ces duplicateurs de Gestetner, une machine inventée il y a 140 ans qui fonctionnait parfaitement bien jusqu’à l’arrivée du photocopieur au milieu du XXe siècle. Mais où puis-je m’en procurer un? Lieutenant Colombo, qu’en dites-vous?

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!