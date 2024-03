Illustration de Sam Island

Les scientifiques disent que cette maladie affecte 18% de la population, mais je ne suis pas d’accord. Je pense que nous en souffrons tous. Qui n’a pas en tête un ou des sons, dignes d’une symphonie irritante, qui le rendent fou, par exemple le bruit de soupe qu’on aspire? Selon moi, vous êtes censé soulever la cuillère et l’incliner légèrement en dirigeant le liquide dans votre bouche.

Pourtant, certaines personnes la tiennent à quelques centimètres de leur visage, soufflent sur la soupe, puis l’aspirent rapidement en espérant – j’imagine – créer un système à basse pression faisant littéralement sauter la soupe dans les airs. C’est un bruit très particulier, tout comme celui d’un voleur qui siphonne l’essence d’une voiture.

Et il ne faut pas croire que la nourriture solide vaille mieux. Je suis surpris de la quantité de gens qui mangent la bouche ouverte. Si la vue n’est pas très belle, c’est encore pire à entendre.

On peut maintenant vivre cette symphonie alimentaire partout. Lorsque vous attendez pour traverser la rue, les piétons autour de vous ressemblent aux lions d’un jardin zoologique. Ils attaquent leur nourriture comme s’ils tentaient de fuir. Les aliments liquides sont en même temps aspirés à grand bruit, au moyen d’une paille, dans une représentation sonore des défis que pose la gravité. C’est la même chose au cinéma. J’aime le grand écran mais, étrangement, malgré les bombes qui explosent et les avions qui s’écrasent dans le film, le bruit le plus perçant à mes oreilles vient du gars dans la rangée 12 qui mâche son maïs soufflé.

Un défaut comme un autre

Je sais que je ne devrais pas critiquer les autres, car j’ai aussi mes défauts. Comme je suis du genre anxieux, je grince des dents toute la nuit. Résultat: je n’ai presque plus de dents… et personne ne veut dormir avec moi.

À un moment donné, le dentiste avait insisté pour que je dorme avec un protège-dents; une fois glissé dans ma bouche, il produisait un son tellement révoltant qu’il faisait fuir Jocasta, ma conjointe, à toute vitesse. Retirer l’appareil produisait aussi un son qui donne la nausée, rappelant le bruit de succion d’une botte de caoutchouc qu’on extirpe de la boue. Jocasta avait réintégré notre lit? Elle fuyait de nouveau. Autant que je sache, le protège-dents serait le seul moyen de contraception disponible exclusivement chez le dentiste.

Aussi, une fois mon gin-tonic terminé, j’aime croquer les glaçons au fond de mon verre avec les quelques bonnes dents qui me restent. Ce geste a un effet électrifiant sur Jocasta, qui se lève d’un bond et se sauve à toutes jambes.

J’ai vraiment plein de mauvaises habitudes, mais celle-là reste la pire à ses yeux.

«Ça me donne des douleurs lancinantes dans les dents, dit-elle. J’imagine comment ce serait si je le faisais moi-même et j’en frémis. C’est vraiment dégoûtant.» Peut-être souffre-t-elle de misophonie comme Lydia Tár?

Existe-t-il des bruits agréables? Évidemment. J’aime les sons que mon chien Clancy émet lorsqu’il rêve, ses petits couinements d’excitation à l’état pur lorsqu’il poursuit un lapin imaginaire dans un champ imaginaire. J’aime aussi entendre le son de la nourriture qui grésille sur le barbecue, d’une canette de bière qu’on décapsule et des vagues qui s’échouent sur la plage.

Ce sont pourtant d’autres sons qui nous hantent, comme un couteau qui grince sur une assiette, un collègue qui siffle faux ou un voisin qui ressent le besoin de vanter ses prouesses sexuelles en démarrant bruyamment son moteur en partant travailler à 6h15 le matin.

Il peut faire vrombir son moteur tant qu’il voudra, je ne peux pas l’entendre: mes dents font trop de bruit en grinçant!

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!