Bonne nouvelle du côté des tâches domestiques

Une étude menée à Singapour en 2021 a révélé que les personnes qui s’adonnaient aux tâches domestiques étaient plus en forme que celles qui les méprisaient.

illustration de Sam Island

Se consacrer à une activité «haute intensité» –comme le nettoyage des vitres – améliore la santé physique et mentale, surtout chez les personnes âgées.

Pour l’aspect mental, ça ne m’étonne pas. Je suis souvent dépassé quand vient le temps de changer la housse de couette, les doigts refermés sur les coins intérieurs, me demandant quelle est l’étape suivante. Si tant de gens croient aux fantômes, c’est probablement à cause de ceux qui sont restés à jamais empêtrés dans une housse de couette.

C’est pire avec le lave-vaisselle. Il y a mille et une façons de disposer assiettes et couverts sales dans les compartiments, surtout quand on veut tout faire entrer, mais il n’y en a qu’une que les autres jugeront acceptable. Personne n’a jamais pu ranger un lave-vaisselle sans se faire dire: «Pas comme ça, allons!»

La salle de bains ne fait qu’envenimer les choses. Dans mon esprit, quand je prends une douche, la douche se douche d’elle-même et, par conséquent, se nettoie toute seule. Ma femme Jocasta n’est pas de cet avis. Il faut la nettoyer séparément, soutient-elle, une tâche que j’accomplis nu comme un ver, en attaquant à genoux à la brosse à récurer, et en agitant le derrière pendant que j’élimine la crasse.

Jocasta apprécie le résultat étincelant, mais s’inquiète des flashbacks traumatisants auxquels l’exercice donne lieu. Il semble que certaines choses, une fois qu’on les a vues, restent à jamais gravées dans la mémoire.

Pour ce qui est des vitres, impossible d’arriver au bon résultat. J’y mets pourtant les efforts, pulvérise un liquide et frotte le verre avec une feuille de papier journal chiffonnée. Tout semble impeccable jusqu’à ce que le soleil, le lendemain matin, ne fasse ressembler la fenêtre à un tableau de Jackson Pollock.

Alors je m’y remets, ce qui ne fait que déplacer les tourbillons d’une zone à l’autre. Je n’ai peut-être pas choisi la bonne page du journal.

Étape suivante de mes exercices domestiques, le balayage, qui génère un amas si incroyable de poils de chien que je me demande ce qu’il reste de la bête. Je pourrais peut-être vendre ses poils à un perruquier et gagner un peu d’argent.

Pour reprendre les propos célèbres du regretté auteur britannique Quentin Crisp, un personnage assez excentrique, si vous ne vous adonnez pas aux tâches domestiques, après quatre années, la saleté cessera de s’accumuler. Je ne sais pas si c’est tout à fait vrai. Dans mon souvenir, le sol des maisons d’étudiants restait indéfinissable tant il était jonché d’accessoires de moto, de boîtes de pizza et de saletés en tout genre.

Je vois encore l’un de nous soulever une boîte de pizza et s’exclamer: «Ça alors, il y a un tapis là-dessous!» La nature a horreur du vide, comme ces jeunes hommes. Aucun d’entre eux n’était en forme, est-ce étonnant ?

Quant à la salle de bains, chaque fois que je m’y hasardais, je me demandais avec optimisme si «noir putride» était une couleur de la gamme des installations sanitaires.

J’espère que mes colocataires ont fini par comprendre une des grandes vérités de l’existence: pour nos compagnes ou compagnons, le partenaire qui assume sa part de tâches domestiques obtient de meilleurs résultats. J’ai découvert que le sol de la cuisine, la salle de bains et le filtre à charpie du sèche- linge faisaient partie des zones érogènes de Jocasta.

Quelle autre tâche domestique peut-on entreprendre pour se sentir plus en forme? Réorganiser le tiroir à Tupperware semble un bon début dans la mesure où il faut s’accroupir et se redresser un nombre incalculable de fois. Sans parler de l’effort mental requis pour décider s’il vaut mieux jeter les couvercles qui n’ont pas de contenant et les contenants qui n’ont pas de couvercle, ou attendre que l’une ou l’autre partie manquante ne réapparaisse.

Et n’ayant jamais entretenu la tondeuse à gazon, j’ai fort judicieusement mis au point un système qui me contraint à tirer la corde de démarrage pendant deux heures, un exercice qui fait abondamment suer.

Voilà pour la beauté des tâches domestiques. Comme l’ont découvert les Singapouriens, il faut se servir de son corps et de sa tête.

