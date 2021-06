Ces «nids» sont des prototypes en bois qui protègent du vent et de la pluie. Faisant environ 2,5 m de long et 1,4 m de haut, ils peuvent accueillir deux personnes allongées côte à côte. Ils sont équipés de capteurs de fumée et de CO2.

À l’hiver 2021, la crainte d’attraper la COVID-19 dans les refuges a envoyé dormir dans la rue de nombreux sans-abri. Au moins 20 sont morts de froid, le bilan le plus lourd depuis 24 ans. En janvier, la ville d’Ulm, dans le sud de l’Allemagne, s’est attaquée au problème en installant dans des parcs et d’autres lieux publics des capsules de sommeil pour garder les sans-abri au chaud.

États–Unis: lutter contre le racisme anti-asiatique

La pandémie a donné lieu à une série d’agressions contre des Américains âgés d’origine asiatique. L’une d’elles a d’ailleurs entraîné la mort d’un immigrant thaïlandais de 84 ans. Cinq habitants de la baie de San Francisco, en Californie, se sont mobilisés en fondant, en février, Compassion in Oakland (CIO), une initiative bénévole qui propose des accompagnateurs aux personnes âgées craignant de marcher seules dans le quartier chinois. «Nous avons fait savoir à nos aînés que nous étions sensibles à leur peur et disposés à les protéger», explique un de ses fondateurs, Jess Owyoung, 37 ans, conseiller d’orientation d’origine chinoise. Les habitants peuvent remplir un formulaire sur le site de CIO, appeler ou envoyer un texto à un numéro dédié pour demander qu’on les accompagne chez le médecin, au supermarché ou ailleurs. En mars, plus de 800 bénévoles étaient inscrits comme volontaires, et ce nombre s’est accru après la fusillade d’Atlanta, au printemps, où six femmes d’origine asiatique ont été tuées.

