«Quand nous voyons quelqu’un dans le besoin, explique Jagdev Singh Virdee, secrétaire général du temple, nous comblons le manque et allons même plus loin.»

En décembre 2020, après la découverte d’un nouveau variant du coronavirus, la France a brusquement fermé ses frontières aux voyageurs et au transport de marchandises venant du Royaume-Uni. La conséquence? Des centaines de routiers ont été bloqués en Angleterre sur une autoroute. Des membres de la communauté sikhe locale – appartenant à une branche de l’ONG Khalsa Aid et au temple Guru Nanak Darbar – se sont rapidement mobilisés et, sous une pluie torrentielle, ont livré gratuitement 500 currys de pois chiches et 300 plats de pâtes aux champignons aux chauffeurs qui, pour certains, se sont retrouvés coincés environ une semaine.

C’est en Norvège que cette révolution est la plus frappante. Paradoxalement, ce pays qui reste un des plus gros producteurs de pétrole brut en Europe est le champion des VE. Grâce à de généreux incitatifs fiscaux et à une solide infrastructure, 54% de toutes les voitures vendues au pays étaient électriques en 2020. Les constructeurs automobiles utilisent la Norvège pour tester leurs modèles électriques: Volkswagen, fabricant de la luxueuse Audi e-tron, y a dépassé Tesla en termes de ventes.

Avec la permission de Sadat Rahman

Bangladesh: il milite contre le cyberharcèlement

Le cyberharcèlement est omniprésent – dans 30 pays, un jeune sur trois dit en avoir été victime. Au Bangladesh, Sadat Rahman, 17 ans, a appris le suicide d’une jeune fille de 15 ans, victime de cyberharcèlement. En octobre 2019, bouleversés par cette histoire, Sadat et son équipe ont mis au point Cyber Teens, une application mobile permettant aux jeunes de signaler un cas d’abus en toute confidentialité. Le peu d’aide proposée aux victimes de harcèlement inquiétait particulièrement Sadat.

Craignant la police ou leur propre famille, de nombreux enfants et adolescents refusaient de dénoncer la pratique dont ils étaient victimes.

Après une année de mise en service, plus de 1000 adolescents de son district avaient utilisé l’application et, grâce à l’intervention de la police et des familles, plus de 250 plaintes ont été résolues et 8 délinquants appréhendés. Sadat n’entend pas s’arrêter là: il prévoit étendre l’application à 24 autres districts au Bangladesh. Son groupe propose des ateliers sur la sécurité en ligne et a constitué des clubs d’apprentissage au numérique dans certaines écoles.

En novembre 2020, Sadat a remporté pour ses travaux le Prix international de la paix pour les enfants. Malala Yousafzai et Greta Thunberg comptent parmi les lauréats des dernières années. «La lutte contre le cyberharcèlement est comme une guerre, a déclaré Sadat Rahman. Et dans cette bataille, je suis un guerrier.»