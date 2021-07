Un enfant mal-aimé peut-il apprendre à aimer?

Des années plus tard, dans Abandoned for Life, les mémoires qu’Izidor a publiées à compte d’auteur à l’âge de 22 ans, il a expliqué ce moment: «Marlys était la grande Américaine et Debbie était la petite Américaine… «Roxana, laquelle des deux sera ma nouvelle mère?» ai-je demandé à l’interprète. «La grande Américaine», a-t-elle répondu.

Ce soir-là, Marlys s’est extasiée sur ce petit ange qu’était Izidor. Debbie a ri et répondu: «J’ai trouvé qu’il ressemblait plutôt à un froid gestionnaire, ou à un politicien prudent. Il était beaucoup plus maître de lui que Chippy.» Ciprian avait passé son temps à fouiller frénétiquement dans les tiroirs du bureau et les poches de tout le monde.

«Au milieu de la nuit, nous avons entendu le crissement de pneus dans notre impasse, puis un grand bruit mat contre la porte d’entrée, et de nouveaux les crissements de la voiture qui s’éloignait. Je suis descendue et j’ai ouvert la porte. C’était l’album photo.»

Izidor ne vivra plus jamais dans cette maison. Il a emménagé avec des garçons de sa connaissance; leur indifférence lui convenait bien. «Il se saoulait en pleine nuit et nous appelait, puis ses amis prenaient le combiné et proféraient des vulgarités au sujet de nos filles, témoigne Marlys. J’admets que l’ambiance était enfin tranquille à la maison, mais je me faisais du souci pour lui.»

«De retour en voiture, nous avons déclaré: “Écoute, Izidor, on ne te demande pas de nous aimer, mais nous voulons que tu sois en sécurité et que nous le soyons aussi. Tu peux vivre à la maison, travailler et aller à l’école jusqu’à tes 18 ans. Nous t’aimons.” Mais, vous savez, les bons sentiments ne fonctionnaient pas avec lui.»

Le lendemain matin, Marlys et Danny lui ont proposé de l’emmener à l’école en voiture, mais l’ont en fait conduit directement dans un hôpital psychiatrique. «Nous ne pouvions pas nous le permettre, mais nous avons visité les lieux et il a pris peur, précise Marlys. Il a supplié: “Ne me laissez pas ici! Je suivrai vos règles.”»

«Je travaille et ils prennent tout mon argent», s’est exclamé Izidor. Dans la maison, le policier a alors fouillé la chambre de l’adolescent et découvert son relevé de compte d’épargne.

«Ces années ont été difficiles. Je marchais sur des œufs pour tenter de ne pas le contrarier. Les filles n’en pouvaient plus. C’était à moi qu’elles en voulaient. Elles me disaient: “Maman, tu passes ta vie à essayer de le réparer!”»

«C’est là que cela a commencé – son objectif de retourner en Roumanie. Nous pensions que c’était une bonne chose pour lui que d’avoir un but, nous avons donc répondu: “Bien sûr, trouve un emploi, économise ton argent, et à 18 ans tu pourras retourner vivre en Roumanie.”» Izidor travaillait tous les jours après l’école dans une chaîne de restauration rapide.

Marlys et Danny espéraient accroître le bonheur et le plaisir de la famille en y accueillant un nouvel enfant. Mais ce dernier membre de la famille ne riait presque jamais. Il n’aimait pas être touché. Il était méfiant, blessé, fier.

En octobre 1991, Izidor et Ciprian ont pris l’avion avec des accompagnateurs roumains jusqu’à San Diego. Leurs nouvelles familles les attendaient à l’aéroport. Izidor a promené son regard dans le terminal avec satisfaction. «Où est ma chambre?», a-t-il demandé. Lorsque Marlys lui a révélé qu’ils se trouvaient dans un aéroport et pas dans sa nouvelle maison, Izidor a été décontenancé. Bien qu’elle lui ait expliqué que la famille Ruckel ne vivait pas comme la famille Ewing dans Dallas, il ne l’avait pas crue.

Incapable d'accepter l'affection de sa famille

Au cours de la décennie suivant la chute de Ceaușescu, le nouveau gouvernement roumain a accueilli des spécialistes occidentaux du développement de l’enfant pour étudier et aider les milliers de gosses encore à la charge de l’État. Les chercheurs espéraient trouver réponse à de vieilles interrogations. Par exemple, un enfant élevé dans une institution puis placé dans une structure familiale peut-il récupérer des capacités non développées? En termes plus vibrants: un individu privé d’amour dans l’enfance peut-il apprendre à aimer?

En 2000, Charles A. Nelson III, un professeur de pédiatrie et neurosciences de la faculté de médecine de Harvard et de l’hôpital pour enfants de Boston, ainsi que deux de ses collègues, ont lancé le Bucharest Early Intervention Project (BEIP). Il s’agit du premier essai aléatoire contrôlé destiné à mesurer l’effet d’un placement précoce en institution sur le cerveau et le développement comportemental et à étudier la solution du placement en famille d’accueil de qualité.

L’équipe a travaillé avec 136 enfants âgés de six mois à deux ans et demi, venus de six leagãne de Bucarest, des institutions pour bébés. Aucun de ces établissements n’était un foyer-hôpital pour enfants irrécupérables; ils étaient mieux équipés et disposaient de plus d’effectifs. À dessein, 68 enfants continueraient de recevoir les mêmes soins, tandis que les 68 autres seraient placés dans des familles d’accueil recrutées et formées par le BEIP. Des enfants de la région formaient un troisième groupe témoin.

«Nos codeurs, qui ne connaissaient l’histoire d’aucun d’eux, ont estimé que tous des enfants de la communauté entretenaient une relation d’attachement pleinement développée avec leur mère», affirme Charles H. Zeanah, professeur de psychiatrie pédiatrique à l’école de médecine de l’université Tulane. « Ce n’était le cas que de trois pour cent des enfants placés en institution. » Treize pour cent d’entre eux ne démontraient aucun comportement d’attachement, comme le fait de chercher du soutien auprès d’un tuteur en cas de détresse ou d’exprimer de l’anxiété lorsqu’ils en étaient séparés.

«Ces enfants ignoraient totalement qu’un adulte pouvait leur apporter du réconfort, m’a affirmé le professeur Zeanah. Imaginez ce que l’on doit éprouver – être malheureux et ne même pas savoir qu’un autre être humain pourrait aider.»

Dès 2003, il apparaissait évident que les enfants placés en familles d’accueil accomplissaient des progrès. Il ressortait des données qu’il existait une période délicate de 24 mois au cours de laquelle il était essentiel pour un enfant d’établir une relation d’attachement avec un tuteur. «Le temps joue un rôle crucial, ont écrit les chercheurs. La plasticité cérébrale n’est pas “illimitée”, avertissaient-ils. Le plus tôt est le mieux.» Lorsque les chercheurs ont annoncé publiquement leurs conclusions, le gouvernement roumain a interdit le placement en institution des enfants de moins de deux ans.

Pendant ce temps, l’étude se poursuivait. À l’âge de trois ans et demi, la proportion d’enfants démontrant des liens d’attachement solides atteignait près de 50% parmi les sujets placés en famille d’accueil, mais seulement 18% parmi ceux qui demeuraient en institution.

Les enfants sans lien d’attachement voyaient des menaces partout, une idée corroborée par des études sur le cerveau. Saturée d’hormones de stress comme le cortisol et l’adrénaline, l’amygdale – la zone principale du cerveau en matière d’émotions et de peur – était continuellement sollicitée chez les enfants toujours en institution.

Le professeur Nelson précise que la porte n’est pas «définitivement fermée» pour les enfants demeurés en foyer au-delà de l’âge de 24 mois. «Mais plus on attend pour placer les enfants dans une famille, conclut-il, plus il devient difficile de redresser la barre.»

Les complexes résidentiels se déploient autour de l’aéroport de Denver. À bord d’une voiture de location, je roule lentement autour des demi-cercles et des impasses du lotissement d’Izidor jusqu’à le voir sortir de l’ombre d’une maison de 420m2 en agitant poliment la main. Nous sommes en 2019 et il y sous-loue une chambre, comme d’autres personnes, y compris des familles.

À 39 ans, Izidor est un homme mince et élégant aux yeux mélancoliques. Son attitude est alerte et timide. Gérant principal d’un établissement de restauration rapide, il travaille entre 60 et 65 heures par semaine.

«À chaque nouvelle dispute, se souvient Izidor, je voulais que l’un d’eux me dise: “Izidor, nous regrettons de t’avoir adopté et nous allons te renvoyer à l’hôpital.” Mais ils ne l’ont jamais dit.»

Incapable d’accepter l’affection de sa famille, il voulait simplement connaître sa place. Tout était plus simple à l’orphelinat: soit vous étiez battu, soit non. «Je réagissais mieux lorsqu’on me frappait, admet-il. Aux États-Unis, ils ont des “règles” et des “conséquences”. Ils ne font que parler. Je détestais entendre “discutons de ce problème”.»

«Quand j’étais enfant, je n’ai jamais entendu de phrases comme “tu es unique” ou “tu es notre enfant”. Ensuite, quand tes parents adoptifs disent ce genre de choses, tu penses d’accord, c’est ça, merci. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi, ni ce que je suis censé faire pour vous.»

