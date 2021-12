Son aventure pour skier hors-piste tourne mal

Cindy Reich, 56 ans, une ancienne entraîneuse de patinage artistique, vit à Rossland avec Raymond, le beau-père de Mark. Elle parle à son fils presque tous les jours. Il lui dit avoir repéré ce qui ressemble à un sentier couvert de poudreuse dans la partie non entretenue de la forêt qui borde la montagne de 2048 mètres. Il se propose de l’emprunter quelques minutes, puis de regagner la piste en contrebas qui conduit au stationnement. Tout en écoutant son fils, Cindy s’avance vers le tableau blanc de la cuisine et prend le marqueur. Victime d’une commotion cérébrale après une chute à vélo il y a quatre ans, elle ne fait pas confiance à sa mémoire. Elle suit son instinct maternel et note sur le tableau le nom de la piste et du sommet: «À gauche de Unknown Legend, côté Kirkup.» Elle lui demande de la rappeler ou d’envoyer un texto après la descente.

À 10h, il a déjà chaussé ses skis et entreprend sa première descente. Pendant deux heures, il parcourt les pistes sur tout le versant de la montagne puis, en remontant une dernière fois vers le sommet le plus à l’est, il appelle sa mère.

Il la trouve près de traces de ski toutes fraîches, à côté d’un panneau qui marque la zone hors piste. Il soulève la corde, ajuste ses lunettes et s’élance entre les aulnes et les pins. Évitant les précipices et les rochers, il s’enfonce plus profondément dans le ravin. Après un moment, il se rend compte qu’il a peut-être dépassé l’endroit où il prévoyait regagner la piste. La couche de neige sous ses skis est plus mince et la végétation plus dense. Bientôt, il a du mal à contourner les bûches et les branches abattues qui le cernent.

Mark s’arrête et regarde autour. En entrant dans la forêt, il a perdu les traces de ski qu’il suivait au début. Il a tellement dévié qu’il s’est enfoncé à 1500 mètres dans le ravin et ne discerne plus aucune sortie. Il n’a pas de réseau pour son téléphone. Il se libère de ses skis et se tourne vers le sommet de la montagne. La montée est trop ardue.

Le temps change tandis qu’il s’enfonce plus profondément dans le ravin. Le vent se lève et les nuages s’amoncellent. Il commence à neiger. Il ne mesure pas encore la gravité de la situation.

Cindy Reich se demande pourquoi son fils n’a ni appelé ni écrit comme il l’avait promis. Il a dû oublier, se dit-elle, mais le temps passe et il ne répond toujours pas à la demi-douzaine de messages qu’elle lui a envoyés. L’inquiétude la gagne. Quand elle appelle, c’est le répondeur. Comme il projetait d’aller voir un film avec un ami l’après-midi, elle se rassure en se persuadant qu’il est assis dans une salle obscure, le téléphone éteint. À 17h, elle n’arrive toujours pas à le joindre et décide de se rendre chez lui pour s’assurer qu’il est bien rentré.

En lui ouvrant la porte, le colocataire de Mark est surpris de trouver Cindy. Un ami de Mark l’a appelé plus tôt en après-midi, s’étonnant de ne pas le voir devant le cinéma comme convenu. Ça ne lui ressemble pas de disparaître sans prévenir. Il fait -3°C dehors et déjà nuit. Cindy se tourne vers la montagne, commence à paniquer et appelle son mari. Ils sont d’accord, il faut alerter les secours.

