Opération de sauvetage

Cam sait que le temps est compté. Ça fait déjà trois minutes que Brock a disparu, si ce n’est plus. Une éternité semble s’écouler avant que les surfeurs estiment pouvoir descendre sans risque. Shin, John et un autre surfeur sont les premiers à se diriger vers la fin de la traînée de débris, tandis que Cam Fitzpatrick et Mark Tremblay fouillent plus haut, vers les premières traces de débris. Chacun espère capter le signal de l’émetteur de localisation que Brock porte sur lui.

Ayant trouvé une zone sûre, Josh pose son hélicoptère près de la traînée. Il coupe les moteurs, saute du cockpit avec sa pelle et court dans la neige vers l’objet qu’il a repéré depuis le ciel. Après avoir balayé la neige qui le recouvre, il confirme par radio qu’il a trouvé la planche de Brock. Et il se met à creuser.

Les pales de l’hélicoptère tournent encore quand Shin et John rejoignent Josh et se mettent sans attendre à creuser dans la neige compactée avec les pelles qu’ils ont apportées dans leurs sacs. Il ne leur faut qu’une minute ou deux pour dégager les jambes de Brock, quelques-­unes de plus pour découvrir le dessus de sa tête. Il est replié comme une tortilla, et son visage est déjà tout bleu. Il ne respire pas.

John met sa main dans la bouche de Brock et en retire la neige et les dents cassées qui l’empêchent de respirer. À l’exception de sa tête et de ses pieds, son corps est toujours enseveli. Du sang s’écoule de ses oreilles. Il semble mort.

Shin s’apprête à le ranimer. Tout à coup, les yeux de Brock s’ouvrent et il halète pour reprendre son souffle.

«Bon Dieu! dit Shin, stupéfait. Il est vivant! Il est vivant!»