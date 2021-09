Plongée sous-marine: il reste piégé au fond de la mer

Leur mariage était prévu pour le mois d’avril suivant. Morag avait récemment commencé à travailler dans une école de Mallaig, dans les Highlands écossais, et le couple faisait construire sa maison de rêve surplombant l’océan. Ils songeaient à avoir des enfants et, quand ceux-ci seraient grands, à déménager en France, où Chris avait de la famille. C’était une époque heureuse.

Ils ont commencé à se fréquenter, et bientôt Chris a emménagé avec elle. Ils vivaient modestement durant sa formation spécialisée en plongée en saturation en 2011, un métier qui comprenait l’entretien des conduites sous-marines pour les industries gazières et pétrolières. Le risque était réel, des accidents de décompression à la noyade – plusieurs plongeurs en saturation étaient morts dans le monde au cours des dernières décennies –, mais Morag savait à quel point ce travail était important pour lui. Et puis, la paye était intéressante, ce qui permettait aux deux jeunes gens de planifier leur avenir commun.

Le couple s’était rencontré cinq ans plus tôt lors d’une fête à Dunoon, à l’ouest de Glasgow, où Morag travaillait dans une école primaire. Chris, un Anglais de 1,96m originaire de Cambridge, plongeur et membre d’équipage sur un bateau de plongée, suivait une formation dans la région. Il avait été charmé par le caractère sociable de Morag, et elle l’avait trouvé gentil et drôle.

Quitter sa fiancée pour se rendre au travail était plus difficile pour Chris Lemons que pour la plupart des gens. Ce plongeur sous-marin de 32 ans devait généralement s’absenter quatre semaines d’affilée, plusieurs fois par an. En septembre 2012, tout en se préparant au départ pour un travail de remplacement de conduites de pétrole au fond de la mer du Nord, à près de 200km au large d’Aberdeen, dans le nord-est de l’Écosse, il rassurait Morag comme il le faisait d’habitude.

Avec l'autorisation de Chris Lemons

La plongée en saturation

La plongée en saturation porte ce nom car sous la forte pression des eaux profondes, l’oxygène qu’un plongeur respire sature dans son corps. Lorsqu’il refait surface et que la pression redescend, ce gaz peut former des bulles mortelles dans ses tissus – créant ainsi un accident de décompression, aussi appelé «mal des caissons». Les plongeurs en saturation réduisent ce risque en vivant dans une chambre hyperbare installée sur le bateau de plongée.

Pour cette mission, Chris ferait partie d’une équipe de trois hommes partageant la chambre hyperbare avec trois autres équipes durant un mois à bord du Topaz, un navire de 106m de long. Il était ravi d’apprendre qu’il allait travailler avec Duncan Allcock.

L’homme de 50 ans plongeait en mer du Nord depuis 17 ans et avait collaboré avec Chris lors de ses premières plongées après l’obtention de son diplôme 18 mois plus tôt, devenant ainsi son mentor officieux. Dans un secteur compétitif qui ne connaît que des contrats à court terme, Duncan s’était efforcé de donner une bonne image de Chris devant leurs superviseurs en le conseillant et en lui évitant de commettre des erreurs. «Si tu as un doute, ne bluffe pas. Je t’indiquerai la marche à suivre», avait-il rassuré Chris. Ils étaient devenus amis; Chris et Morag avaient récemment séjourné chez Duncan à Chesterfield, en Angleterre. Le troisième membre de leur équipe serait David Yuasa, dont Chris connaissait l’excellente réputation.

Les premiers jours, dans la chambre hyperbare, les hommes ont discuté de la maison en construction de Chris et de son mariage, ainsi que du fils de Duncan, qui commençait tout juste à travailler comme plongeur. Chris ne pouvait pas vraiment parler à Morag – l’hélium présent dans la chambre déforme la voix des plongeurs et la rend très aiguë –, mais ils restaient en contact par courriel et Morag envoyait des photos de ses aventures à vélo ou en escalade dans les montagnes voisines.

Juste avant 21h le 18 septembre, c’était au tour de l’équipe de Chris de plonger. Les trois hommes sont montés à bord d’une cloche de plongée, qui a été descendue à l’aide de câbles à environ 75m sous le Topaz. Chris et David descendraient de 15m supplémentaires pour remplacer certaines conduites d’une structure posée sur le fond marin. L’un et l’autre étaient connectés à la cloche par un ombilical relié au niveau des hanches à leur combinaison de plongée. C’était en fait un faisceau de tuyaux de cinq centimètres de diamètre transportant leur oxygène, une ligne de communication, de l’électricité pour les lampes et caméras accrochées à leur casque, et de l’eau chaude pour maintenir la température de leur combinaison dans les 4°C du fond marin. Au centre se trouvait une corde d’acier renforcé. Chaque plongeur disposait de 50m de cette ligne de vie, enroulée et prête à servir sur un support à l’intérieur de la cloche. Duncan la déroulerait selon leurs besoins.

