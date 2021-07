20 mille lieues sous les glaces

1 / 8

Jean-Benoît Cyr

C’est soir de conférence au bistro Plongée Alpha, à Grande-Entrée, aux îles de la Madeleine. Une cinquantaine de touristes et d’habitants ont envahi le minuscule établissement transformé en salle de cinéma pour voir les merveilles du monde sous-marin qu’a filmées le propriétaire des lieux Mario Cyr, l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la prise de vue et des explorations océaniques.

Si, au Québec, peu de gens le connaissent, dans le monde du cinéma, c’est un plongeur très recherché, le spécialiste des descentes en eaux froides, un maître.

En nomination aux Emmy Awards pour le film Ice Bear et lauréat de la Palme d’Or à Antibes pour le film Toothed Titans, Mario Cyr compte plus de 12 000 plongées à son actif et est l’un des premiers à avoir filmé de près des morses et des ours polaires sous les glaces. «Je refuse d’utiliser les zooms, explique-t-il. Je veux toujours m’approcher de plus près pour faire des gros plans.»

Les créatures des profondeurs semblent trouver plaisir à faire la belle devant son objectif et, grâce à lui, nous découvrons des êtres qui semblent sortis tout droit d’un film de science-fiction: cténophores transparents et lumineux qui se déplacent en ondulant leurs cils ou méduses géantes parées de voiles diaphanes dignes des plus grands créateurs de mode.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que la pêche est l’industrie la plus meurtrière au monde.