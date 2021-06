Camion suspendu: un sauvetage incroyable sur le pont

Depuis le pont au-dessus de lui, un témoin lui a lancé un baudrier. Wayne a tendu le bras par la fenêtre ouverte du côté conducteur et l’a ramené dans l’habitacle. Cet effort était tout ce dont il était capable. Faible et désorienté, il ne parvenait pas à comprendre comment l’enfiler.

Décrochant sa ceinture, Wayne a voulu s’agripper au siège mais a aussitôt glissé sur le pare-brise dont le verre a oscillé dans son cadre. Il a tenté frénétiquement de remonter, s’efforçant de s’accrocher au tableau de bord brisé, conscient des coupures qu’il s’infligeait au passage. Il a glissé une deuxième fois. Puis une troisième. Chaque fois que ses pieds rencontraient le pare-brise, le verre cédait un peu plus. La prochaine fois serait peut-être la dernière. Rassemblant toutes ses forces, à califourchon sur des pièces cassées du camion, il s’est hissé entre les sièges et s’est faufilé aussi loin à l’arrière du siège du conducteur que possible. Il ne disposait que de quelques centimètres d’espace, mais cela devrait suffire.

Un filet de sang rouge et poisseux coulait devant ses yeux. Il était blessé, mais son corps n’avait pas encore totalement pris conscience de la douleur. Il s’est forcé à rester concentré. S’il avait la moindre chance de s’extraire de la cabine et de survivre, il fallait qu’il se dégage de sa ceinture de sécurité. La position de la cabine lui laissait peu de latitude. Le pare-brise fracturé sous lui s’ouvrait sur les eaux sombres et menaçantes en contrebas. S’il mettait la moindre charge sur le verre, il risquait de le traverser et de poursuivre sa chute. Dans les hurlements du vent, il a entendu des voix venues d’en haut. «Ça va lâcher!» Je dois me détacher.

Caserne de pompiers de Chesapeake

Rescue 15 à la rescousse

Rescue 15 a reçu l’appel à 8h43 du matin. Le trio de garde à cette heure-là – Brad Gregory, 57 ans; Justin Beazley, 25 ans; et Mark Poag, 43 ans – s’est entassé dans le camion de secours qui transportait tout le matériel d’extraction et s’est mis en route vers le lieu de l’incident, passant en revue divers scénarios de sauvetage pour déterminer les câbles requis et la position de l’équipement.

Mais leur premier défi était plus trivial: franchir l’océan rouge de feux arrière qui les attendait à l’entrée du pont. S’il s’agissait d’une route ordinaire, les véhicules auraient pu manœuvrer pour laisser passer un camion de pompiers. Mais comme le pont ne disposait, au maximum, que d’un accotement de 60cm, les voitures n’avaient nulle part où se replier. Justin a sauté hors du camion et frappé aux vitres, parvenant à faire bouger quelques véhicules afin de laisser passer les secours. Ils approchaient lentement, mais l’heure tournait pour le camionneur suspendu. La circulation s’était accumulée derrière eux, coupant toute possibilité de retraite pour tenter d’aborder le pont par les voies menant vers l’ouest, dégagées par la police. À quelques centaines de mètres de l’accident, il est devenu évident qu’ils ne pourraient aller plus loin. Justin s’est emparé des harnais, d’une corde et d’autres pièces d’équipement au sommet du camion de secours, puis a embarqué sur Ladder 12, un camion de pompiers qui se rendait sur les lieux par la voie ouest dégagée.

Mark et Brad ont rassemblé le reste de l’équipement qu’ils s’attendaient à utiliser: plus de câble, un système de poulie appelé kit de mouflage et un système d’assurage pour ancrer le matériel sur les lieux. Alors qu’ils approchaient du gros porteur paralysé, le vent a forci. La pluie et le grésil les fouettaient de côté, pénétrant jusqu’aux os. Une dizaine de badauds avaient quitté leurs véhicules et bravaient la fureur de l’orage pour monter la garde au bord du pont.

Brad, Mark et les autres membres de l’équipe du camion-échelle ont rapidement établi un plan: Justin descendrait en rappel jusqu’au chauffeur depuis l’échelle déployée de l’un des camions, ouvrirait la portière et l’attacherait sur son système d’assurage pour être ensuite tous deux hissés en sûreté. Les vents soutenus approchaient alors les 80km/h, avec des bourrasques plus puissantes. Au coude à coude, les secouristes devaient pourtant crier pour s’entendre au-dessus du hurlement du vent.

Justin s’est avancé jusqu’au bord du pont et a tenté d’assimiler la scène. Ça ne ressemblait à aucune des interventions qu’il avait effectuées jusqu’ici. Du diesel répandu détrempait tout ce qui se trouvait au sol, y compris leur matériel. La cabine ne semblait tenir que par un fil.

Après avoir enfilé son baudrier, Justin a vérifié la corde et le système d’attache. Il serait assuré par un système d’ancrage aérien pour éviter qu’il aille s’écraser dans l’eau si un problème survenait.

L’opérateur a placé l’échelle déployée du camion au-dessus du gros porteur immobilisé et l’a fixée là. D’ordinaire, les pompiers n’élèvent pas une échelle par grand vent. Cela pourrait secouer le camion et éroder le métal. En théorie, une rafale pourrait même retourner le camion. Mais la situation était loin d’être ordinaire.

Mark et un autre pompier se tenaient aux commandes du système de poulies accroché à l’échelle. Justin, dans son baudrier, était attaché à l’autre extrémité. À l’aide des poulies, ils ont hissé Justin par-dessus le rebord du pont, ont manœuvré pour le placer en surplomb de la cabine, puis l’ont lentement fait glisser. Alors qu’il descendait vers le chauffeur de camion, le vent ballottait Justin comme une bille de flipper. Il s’est agrippé à la cabine pour éviter de heurter le pont. Il avait prévu d’ouvrir la portière pour extraire Wayne de l’habitacle, mais découvrait maintenant que cette action risquait d’appliquer plus de pression sur le véhicule. Le sauvetage devait donc avoir lieu par la fenêtre. Le chauffeur, a compris le secouriste, était en état de choc. Après avoir passé une heure suspendu sous le vent à attendre la mort, il était à bout de force. Mais le soulagement qui se lisait dans ses yeux en apercevant Justin était manifeste. «Je m’appelle Justin, a crié le secouriste. Et vous?»

Wayne Boon a répondu, mais Justin l’entendait à peine. «On va vous sortir de là», a-t-il déclaré. Il lui a tendu le baudrier par la vitre ouverte et lui a donné des instructions précises pour l’enfiler, tout en continuant de se cramponner à la cabine.

Wayne se débattait avec le harnais. Il tentait de reproduire ce que Justin lui indiquait mais il était trop confus pour aider à sa propre extraction. Pendant ce temps, le vent, par bourrasques de 80 jusqu’à plus de 95km/h, s’abattait sur le secouriste et la cabine. Justin a compris qu’il n’avait plus de temps à perdre. Il lui fallait entrer dans l’habitacle.

Passant son torse par la fenêtre, il a œuvré avec méthode et rapidité pour passer les bras et les jambes de Wayne dans les boucles du harnais et l’amarrer ensuite au système d’encordage qui les rattachait solidement l’un à l’autre. Justin se faisait rassurant. «Allez, vous pouvez y arriver», a-t-il finalement déclaré en saisissant la poulie pour se hisser par la fenêtre en compagnie du chauffeur ensanglanté et s’élancer dans les vents violents. Mark et un second pompier manœuvraient les poulies afin de les hisser sur le pont. Et lorsque le chauffeur et son sauveteur ont atteint le bord, des acclamations ont fusé dans la foule amassée sur les lieux.

Trois premiers intervenants ont réceptionné les deux hommes en les saisissant à bras le corps pour les tirer par-dessus la glissière. C’était fini.

Des ambulanciers ont emmitouflé le blessé pour le transporter en ambulance, mais l’orage n’en avait pas tout dit. Une bourrasque s’est levée et, en dépit des chaînes de fixation, a soulevé la remorque vide de Wayne Boone dans les airs pour la projeter au-dessus de la route sur une autre voie, poussant les pompiers à évacuer la zone.

