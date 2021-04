3 / 7

Plus de peur que de mal

Brandon essuie le sang qui lui coule dans les yeux et rassemble ses esprits. Quelqu’un est-il blessé? Oliver, en pleurs et grelottant, semble sain et sauf. Ezri pleure, mais paraît également indemne. Brandon lui-même, bien que désorienté, ne ressent rien de plus grave que sa plaie au front. Le sac à dos est coincé entre des rochers six mètres plus loin. Il ne lui semble pas utile d’essayer de le récupérer.

«Restez ici pendant que je cherche un moyen de descendre, déclare-t-il après avoir calmé les enfants. Je reviens tout de suite.» En progressant le long du torrent, le terrain devient moins escarpé. Il semble qu’ils aient passé le plus difficile. Il remonte annoncer la bonne nouvelle aux enfants.

«Il me manque aussi une chaussure, annonce Ezri.

— Eh bien, rétorque Brandon, si vous ne pouvez pas avoir vos deux chaussures, alors je n’ai pas besoin des miennes non plus.» Il les retire donc et les lance aussi loin que possible.

Puis ils repartent. La pente est plus douce au début, mais lorsqu’ils émergent sur un plateau rocailleux près d’une cascade de 30 mètres, leur sort apparaît soudain dans toute sa douloureuse clarté. L’air est froid et la température continue de descendre. Ils sont trempés et épuisés. Brandon n’a aucune idée d’où ils se trouvent.

Il comprend que, s’il veut sauver les enfants, il doit aller chercher de l’aide. «Oliver, Ezri, restez ici, quoi qu’il arrive, leur annonce-t-il en enlevant son chandail à capuche pour le draper autour de leurs épaules. C’est compris? Je vais chercher de gentilles personnes qui vont venir vous récupérer. Elles vont venir en hélicoptère.» Il les embrasse sur le front, l’un après l’autre. «Je vous aime. Restez là.»

Brandon contemple la terrible paroi de la falaise en contrebas. Il entame sa descente sans un regard en arrière. Il ne veut pas garder cette image en tête, au cas où il verrait ainsi pour la dernière fois ses enfants en vie.

Il parvient à se frayer un passage dans la végétation sur quelques kilomètres jusqu’à atteindre le pied de la montagne, faisant une autre mauvaise chute en chemin. Par chance, il atterrit sur le dos sur un épais lit de fougères.

Épuisé et ensanglanté, ses pieds nus en charpie, il émerge de la forêt pour tomber sur une famille de randonneurs. Ils appellent les urgences.

«Vos enfants vont s’en sortir, lui assure le père. Faisons une prière.»

Un peu de réseau peut faire des miracles: ces deux aventuriers malgré eux ont été sauvés grâce à Internet.