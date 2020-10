3 / 6

Erlisa Riconalla

Devenir factrice pour combiner deux objectifs

Au retour, elle cherche un emploi qui lui permettra d’être dehors et de marcher le plus possible. Pourquoi pas factrice? Elle tente sa chance à Postes Canada. Embauchée comme surnuméraire, elle obtient rapidement sa permanence. «Mon emploi me plaît beaucoup. Et, compte tenu de mes projets, mon employeur s’est montré conciliant ces 14 dernières années.»

La vraie folie des hauteurs l’attend quand elle se lance à l’assaut du Kilimandjaro (5895 mètres) en 2010. Elle a choisi cette destination parce que l’ascension demandait un minimum d’équipements et pas d’expérience particulière. «Arrivée au sommet, j’ai ressenti le vertige pour la première et dernière fois. Mais c’est là que j’ai compris que je ne pourrais plus me passer de l’euphorie des sommets.»

Monique Richard a eu cette piqûre pour les plus hauts sommets que ressentent les alpinistes à un certain moment de leur vie et qui ne peuvent plus s’en passer par la suite, commente Bernard Voyer, qui partage avec elle cette passion. «Je suis certain que lorsqu’elle monte les escaliers pour livrer ses lettres, elle pense aux prochaines montagnes qu’elle gravira. Elle doit regarder la forme des nuages en se disant que l’ascension serait bonne aujourd’hui… ou pas», mentionne l’explorateur.

