L’épreuve du volcan: leur lune de miel vire au cauchemar

Acaimie hisse Clay sur ses jambes chancelantes. Il n’a plus d’équilibre et ne peut tenir seul debout. Tous deux titubent vers l’avant. Acaimie agrippe la corde. Elle positionne Clay devant elle et lui demande de s’accrocher pendant qu’elle le pousse dans le dos. Il avance d’un pas, vacille comme un ivrogne. Il semble à peine maître de ses membres pour suivre les instructions d’Acaimie.

Glissant le bras de son mari sur son épaule, Acaimie le guide jusqu’au sentier. On dirait presque une piste noire au ski. Abrupte et sinueuse, elle dévale en zigzag une forêt tropicale si dense qu’on ne voit jamais à plus de quelques mètres devant soi. Les jambes de Clay se dérobent sous son corps; parfois, de manière désordonnée, il se met presque à courir dans la pente et Acaimie doit lutter pour s’assurer qu’il ne les envoie pas s’écraser contre les arbres. Dans certains passages particulièrement raides, elle l’oblige à s’asseoir, passe devant lui et le fait glisser dans ses bras.

À mesure qu'ils progressent, le soleil plonge toujours plus bas dans le ciel. L'esprit d'Acaimie tourne à toute vitesse. Le sentier est trompeur et disparaît par endroits, se divisant en petites pistes qui s'enfoncent dans la jungle. Et s'ils se perdaient? songe- t-elle. Clay survivrait-il à la nuit? Elle jette un nouveau regard à son téléphone. Toujours pas de réseau.