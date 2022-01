10 collections bizarres à faire rougir les collectionneurs ordinaires

3 / 10

Comme Greg Packer l’a déjà dit…

Âgé de 50 ans, Greg Packer – un travailleur de l’entretien des routes à la retraite – possède une collection unique de citations. Et plus précisément, de ses propres citations! En fait, son but dans la vie est d’être l’homme le plus cité du monde et, jusqu’à maintenant, il est en voie de réaliser son rêve puisqu’il a déjà été cité près d’un millier de fois par des médias.

On ignore comment, mais il a réussi à se faufiler devant une caméra pour parler de toutes sortes de sujets allant de la guerre en Irak jusqu’au premier iPhone sans pour autant être un expert en la matière. Greg Packer a été cité tellement souvent que l’agence de presse mondiale Associated Press a interdit qu’on le cite dans d’autres articles. Source: The New Yorker

