Meng Hongwei, le chef d’Interpol (le réseau international des forces de police de 190 pays) et vice-ministre de la Sécurité publique en Chine, a disparu en septembre après avoir envoyé à son épouse un texto alarmant comprenant un émoji en forme de couteau et des instructions pour attendre son appel. C’est ce qu’affirme sa femme.

Qu’est-il arrivé au VUS de la famille Hart?

En mars, un VUS conduit par Jennifer Hart et transportant sa compagne et leurs six enfants adoptés a plongé d’une falaise en Californie. Toute la famille a péri, et personne ne sait ce qui s’est passé ni pourquoi.

Seule quasi-certitude : l’accident était intentionnel. Le VUS s’était complètement arrêté avant d’accélérer près de la falaise. Personne ne portait sa ceinture de sécurité et Jennifer était légèrement en état d’ébriété. Les Hart semblaient être une famille heureuse, mais des allégations de mauvais traitements et de négligence font l’objet d’un examen plus approfondi.