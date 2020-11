1 / 7

Crédits photo: Émilie Nadeau

De petit à gros

En 1994, à l’âge de 12 ans, Mickaël Bergeron pesait 160 livres; en 2012, la balance frôlait les 500 livres. Entre ces deux chiffres, le journaliste, chroniqueur et essayiste a vécu toute la gamme des émotions, subi de multiples humiliations (à l’école, dans son milieu professionnel, dans le système de santé, etc.), et surmonté quelques burnouts.

Il y a plus de quatre ans, il amorçait La vie en gros: regard sur la société et le poids (Éditions Somme toute), essai qui a bien failli ne pas voir le jour, l’écriture ayant été ponctuée de périodes dépressives et d’insécurité financière. Mais ça n’allait pas arrêter celui qui a travaillé pour de nombreux médias (Le Soleil, Voir, Radio-Canada, Ricochet, etc.), déterminé à changer le discours entourant l’obésité et la grossophobie. Car il demeure convaincu qu’il faut sensibiliser le grand public à la douleur profonde de ceux et celles pour qui le poids n’est pas une mince affaire.

Assurez-vous de connaître ces gestes pour augmenter la confiance en soi.