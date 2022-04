Fuir Kaboul pour échapper aux talibans

Mon frère et mon beau-frère m’ont accompagnée, car il me fallait désormais une escorte masculine chaque fois que je quittais la maison. Le circulation était plus dense à mesure que nous approchions de l’aéroport. La zone grouillait de combattants talibans qui fouillaient les voitures et ordonnaient aux habitants de faire demi-tour.

Je portais un sac à dos et traînais une valise. Les températures avaient grimpé au-dessus de 32°C toute la semaine et j’étais trop vêtue, mais ma mère m’avait répété: «Ce n’est que pour un jour.»

C’était le seul diplôme qu’elle n’avait pu se résoudre à découper. J’ai noué le foulard en travers de mon dos. Elle a cousu un autre foulard pour en faire une ceinture qui dissimulait mon passeport et un disque dur contenant une partie de mon travail. J’ai enfilé une robe sans manche par-dessus et une veste en jean. J’ai ensuite revêtu un long tchador qui appartenait à ma mère. Il couvrait ma tête et le haut de mon corps, ne laissant apparaître que mon visage, et je devais le tenir serré pour qu’il ne glisse pas.

Ma mère m’a réveillée à quatre heures du matin. Elle a tendu un foulard dans mon dos pour me mesurer et a cousu mon diplôme d’université à l’intérieur, dans une pochette.

La liste des talibans

«Soyez prudente, avait conseillé Alex Cornell du Houx à Fatema. Organisez-vous avec les Forces spéciales sur le terrain.»

Devant chaque entrée de la demi-douzaine que comptait l’aéroport, les talibans avaient érigé des postes de contrôle que les voyageurs devaient passer avant de pouvoir atteindre les barricades tenues par les forces américaines et de l’OTAN. Les talibans semblaient posséder des listes de gens qu’ils ne voulaient pas voir quitter l’Afghanistan. Ils tentaient également de maintenir un semblant d’ordre et de dissuader les dizaines de milliers de personnes qui tentaient de fuir.

D’autres n’étaient que des brutes et des opportunistes qui voyaient là une occasion d’obtenir des pots-de-vin, d’user de leur influence ou de brandir leur pouvoir.

Une fois arrivée à l’aéroport, Fatema devait passer trois portes: l’entrée principale du terminal, puis la porte Abbey, et finalement la porte Est, où les Ukrainiens l’attendraient.

Je suis sortie du taxi et j’ai aussitôt perdu mon frère, qui portait ma valise, dans la foule. Un milicien s’est lancé à sa poursuite et il a disparu. Mon beau-frère était rentré chez lui.

Lorsque j’ai atteint le premier poste de contrôle, j’ai fait face à une foule immense – les hommes alignés d’un côté, les femmes de l’autre – et l’ai traversée en jouant des coudes. À l’avant, deux miliciens faisaient claquer des fouets sur les gens et tiraient des balles en l’air.

«Mon frère. Mon frère est à l’intérieur, laissez-moi passer», ai-je crié en farsi.

Deux miliciens contrôlaient la file. L’un d’eux m’a repoussée avec colère, en m’insultant. Pour une raison que j’ignore, je ne parvenais pas à détacher mon regard de son visage – ses yeux fous et épuisés soulignés de kôhl – ce qui l’a rendu furieux.

«Tu n’as pas de honte! a-t-il crié. Baisse les yeux quand tu me parles!» Il a juré devant Dieu qu’il me tuerait. Il m’a poussée avec la crosse de son fusil. Il a levé un bras pour me fouetter, mais son collègue l’a arrêté. Ce dernier m’a regardée et a déclaré: «C’est ta seule chance.»

J’ai passé le poste de contrôle en courant, les laissant se disputer derrière moi. Le premier a lancé que j’étais morte s’il me revoyait un jour. De la sueur me coulait le long du dos, et j’avais tellement soif que ma langue était devenue pâteuse.

J’ai atteint le second poste de contrôle, où les troupes de l’OTAN se tenaient debout au sommet du mur et lançaient des bouteilles d’eau. Les commandants talibans ouvraient les bouteilles et versaient l’eau sur les infortunés. Nous avions besoin de la boire.

Un milicien taliban parlait, mais je ne comprenais pas sa langue. J’ai continué d’avancer et l’ai vu lever son fouet. Je me suis baissée pour l’éviter et il a atteint la femme derrière moi à l’épaule. Il a déchiré sa robe et sa chair. Je l’ai entendue pleurer. Je ne pouvais pas bouger, alors je me suis simplement assise, juste devant le soldat.

Autour de moi, on criait que c’était ma faute. En dépit de toute ma volonté, je ne pouvais pas me retourner pour l’aider, car je me ferais tirer dessus ou fouetter, et je n’atteindrais jamais l’entrée.

«Pouvez-vous me laisser passer? ai-je demandé en farsi.

— Où veux-tu aller?

— De l’autre côté. Mon frère est là-bas. Je veux le ramener à la maison.»

Je devais avoir l’air si pâle et assoiffée. Ma voix se coinçait dans ma gorge. «Laissez-moi passer.»

Kim Hjelmgaard, Alex Cornell du Houx et Ivan tentaient tous de joindre Fatema Hosseini, mais la connexion ne cessait de flancher. «Reste forte, Fatema, a écrit le journaliste. Tu peux le faire.»

Alex suivait la position de Fatema en temps réel via des cartes WhatsApp et relayait l’information aux Ukrainiens.

Fatema a envoyé un message audio: «Je pense que je suis à cinq minutes [de la porte Est], mais les lieux sont bondés et ils ont commencé à ouvrir le feu, alors je ne peux pas m’en approcher.»

Puis: «J’ai besoin d’aide.»

