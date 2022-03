Aide aux réfugiés et autres bonnes nouvelles du monde entier

1 / 5

Royaume‑Uni: faciliter le quotidien des réfugiés

Pour 70% de la population mondiale qui n’a pas accès à une machine à laver électrique, faire la lessive est une tâche chronophage et pénible. La corvée retombe presque toujours sur les femmes et les filles, qui peuvent passer jusqu’à 20 heures par semaine à frotter à la main les taches, souvent sans électricité ni eau courante. L’ingénieur londonien Navjot Sawhney, 31 ans, a une solution qui permet de se passer d’électricité: une laveuse légère et portative qui fonctionne à manivelle. Elle fait également office de sécheuse et coûte à peine plus de 60$.

Navjot l’a appelée «Diyva», du nom de la femme qui lui a inspiré ce projet – une voisine en Inde du Sud où, pendant une année, il a fait du bénévolat après avoir quitté son poste d’ingénieur chez Dyson, le fabricant d’aspirateurs. «J’étais effaré par la quantité de travail non rémunéré que Diyva devait accomplir pour avoir du linge propre», se souvient-il. De retour au Royaume-Uni, il a fondé en 2018 le Washing Machine Project. Après avoir consacré quelques mois à la mise au point de son prototype, il a bénéficié d’une bourse de l’Iraq Response Innovation Lab, une initiative d’Oxfam.

Depuis mars 2019, plus de 150 Diyva ont été distribuées à des réfugiés en Irak grâce à des partenaires associatifs. «Les réactions ont été très positives», se réjouit Navjot.

Il voudrait en distribuer 8000 dans 10 pays d’ici trois ans. En faisant l’économie de 75% du temps et de 50% de l’eau requise pour laver le linge, les femmes et les filles auront plus de temps pour poursuivre des études.

Pour cet homme dont le père a dû fuir le pays au moment de la partition des Indes en 1947, la crise mondiale croissante des réfugiés montre l’urgence d’innover: «Il existe un besoin criant d’appareils ménagers qui faciliteront l’existence de ces gens.»

