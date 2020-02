3 / 8 Alexander Raths/Shutterstock Ne pas jeter La nourriture était toujours faite maison. Nous, les enfants – Bridget, l’aînée, Ben, le cadet, et moi – avions droit à une heure quotidienne de télévision (petite, en noir et blanc). Mes parents cultivaient leurs propres légumes, tentaient de faire mariner dans du vinaigre les noix noires et âcres qui tombaient de notre noyer et faisaient du vin avec des choses qui auraient normalement été jetées – comme des pissenlits. Ce fut une expérience isolée et, paraît-il, infâme. Voici 30 gestes qui vous aideront à tendre vers le zéro déchet.

4 / 8 Evan Lorne/Shutterstock Fumier pour le compost et camionnette rafistolée Papa conduisait une antique camionnette General Motors (le rebut de quelqu’un d’autre!) qu’il avait retapée avec des pièces de vieille machine à laver. Derrière les pièces rapportées et les taches de rouille, elle avait un jour été jaune vif. Et, oui, mes parents alimentaient un tas de compost dans le jardin pour leur potager et leurs fleurs. Une fois par an, il était nourri au fumier de cheval, que j’aidais à collecter dans une ferme voisine. Nous nous y rendions à bord de la camionnette jaune rafistolée, et je m’avachissais aussi bas que possible, les joues rouges de honte. Mon père et moi mélangions le fumier au compost à l’aide d’une fourche, pendant que les garçons de la maison d’à côté jetaient des coups d’œil à travers la clôture, se pinçaient le nez et se moquaient de nous. C’était, selon mes parents, une belle occasion de rapprochement entre père et fille.