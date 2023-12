Des façons originales de donner pour le temps des fêtes

Illustration de Valéry Goulet

Quand les enfants étaient petits, je restais environ 2 heures par semaine en tête-à-tête avec des élèves de leur école en difficulté d’apprentissage de la lecture. Pour la bénévole que j’étais, le plus gratifiant consistait à voir ces enfants gagner en assurance et s’émerveiller de trouver un sens aux mots qui défilaient sur la page. Heureusement pour les organismes à but non lucratif, le sentiment de bien-être qui accompagne le fait d’aider autrui et de trouver des façons de donner est universel. Selon le World Giving Index qui compile les données dans 119 pays, près de 25% des habitants dans le monde consacrent du temps au bénévolat et environ 35% donnent à des organisations caritatives. On constate par ailleurs que, depuis 2021, le niveau de dons a augmenté dans les nations les plus riches.

C’est une excellente nouvelle, car avec la crise actuelle du coût de la vie, la demande auprès des organisations explose. Ainsi, partout dans le monde, on trouve des façons originales de se montrer généreux. En voici quelques illustrations.

Le défi du seau de riz, Inde

Vous souvenez-vous du défi du seau d’eau glacée? L’initiative, lancée aux États-Unis sur les réseaux sociaux, s’était répandue dans le monde et avait généré quelque 115 millions de dollars pour la recherche sur la maladie de Lou Gehrig (SLA). Elle consistait à se filmer en train de se renverser un seau rempli d’eau glacée sur la tête, puis à demander à trois personnes de relever le même défi. Dans certaines versions, le participant donnait 100$ s’il échouait.

«Ça s’est révélé un moyen formidable d’éveiller l’attention sur la SLA et de récolter des fonds», se souvient Manju Kalanidhi, journaliste à Hyderabad, en Inde. Mais dans son pays où l’eau est trop précieuse pour qu’on la gaspille, même pour une noble cause, cela n’avait aucun sens. En 2014, elle a eu une idée: pourquoi ne pas lancer le défi du seau de riz pour lutter contre la famine?

Avec la permission de Rice Bucket Challenge Trust

«J’ai donné un seau de riz à une personne dans le besoin et j’ai pris une photo que j’ai partagée sur Facebook avec cette légende: Voici le défi du seau de riz. Pourquoi ne pas vous y mettre?» Il s’agit pour les participants de donner un seau de riz à une personne ou à une famille – sans le renverser, bien sûr –, de prendre une photo et de la poster sur un des réseaux sociaux accompagnée d’un message encourageant d’autres à le faire. Il est aussi possible de faire un don sur le site web.

«Je n’ai pas une vaste armée de volontaires, mais entre les dons et les gens qui ont besoin de nourriture, je joue le rôle de passerelle.» À ce jour, confie Mme Kaladidhi, le défi du seau de riz a rapporté des millions de roupies et distribué environ 35 000 kilos de riz.

#Dogselfie, Angleterre

Un effort caritatif s’est vu couronné de succès au Royaume-Uni grâce aux réseaux sociaux. En effet, pour soutenir une collecte de fonds destinés au Manchester & Cheshire Dogs Home après qu’un incendie a dévasté le refuge et causé la mort de 60 chiens, on a demandé aux habitants de poster un selfie d’eux-mêmes avec leur chien. L’initiative qui encourageait les gens à donner a récolté l’équivalent de 3 millions de dollars pour la reconstruction.

La clôture du don, Allemagne

Depuis six ans, l’association à but non lucratif Hamburger Gabenzaun e.V. («La clôture du don de Hambourg») encourage les habitants de la ville à accrocher à une clôture située non loin de la gare centrale des sacs hermétiquement fermés contentant vêtements, produits d’hygiène, sacs de couchage, denrées non périssables. Contrainte de trouver un nouvel emplacement en raison d’un chantier, l’initiative se poursuivra.

Food Angel, Hong Kong

L’insécurité alimentaire est un problème mondial qui touche de nombreuses familles. À Hong Kong, l’équipe responsable du programme Food Angel («ange de la nourriture»), récupère toutes les semaines 45 t d’aliments comestibles auprès de supermarchés, de restaurants et de personnes qui, autrement, les jetteraient. On trouve dans le lot des fruits et des légumes frais ainsi que d’autres denrées périssables qui ne sont généralement pas acceptées dans les boîtes recueillant les dons alimentaires. L’effet est significatif: tous les jours, les bénévoles préparent et servent environ 20 000 repas et distribuent plus de 11 000 autres repas et colis alimentaires.

Frigos solidaires, France

Et si les gens dans le besoin pouvaient se servir de quoi manger avec dignité et de manière anonyme? C’est dans cet esprit que Dounia Mebtoul, jeune restauratrice à Paris, a lancé ce projet. Aujourd’hui, 130 frigos installés devant des boutiques ou des écoles offrent de la nourriture à ceux qui ont faim en France. Il existe un programme similaire en Suède; il est dirigé par des bénévoles de Solikyl, un organise de récupération alimentaire qui encourage les magasins, les hôtels, les restaurants et les personnes à donner plutôt qu’à jeter.

Douche mobile pour femmes, Allemagne

Offrir ces services là où on en a besoin est l’une des clés du succès de la douche bleue et blanche mobilisée, au sens littéral, par les Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Berlin (Service social pour les femmes catholiques de Berlin). Le véhicule Dushmobil intervient dans 6 lieux différents en ville, 6 jours par semaine, offrant une douche chaude aux femmes sans-abri. Les travailleurs sociaux présents proposent des vêtements et articles de toilette qui leur ont été donnés, ainsi qu’un café et un brin de causette.

Les petites bibliothèques gratuites, dans plusieurs pays

Campées sur un poteau à hauteur des yeux, les Little Free Libraries (LFLs), ou petites bibliothèques gratuites, sont une autre illustration du réseau de dons en action. Présentes dans 120 pays dans le monde, surtout au Canada et aux États-Unis, leur installation est toute simple. Il suffit de fabriquer (ou d’acheter) une boîte et de la remplir de livres que vous avez fini de lire. En enregistrant votre petite bibliothèque auprès des LFLs, vous permettrez aux lecteurs de trouver la vôtre via une application mobile. Les LFLs les plus originales reproduisent une bibliothèque, une école, ou une réplique de la maison située juste derrière.

Photo par Anna Min. Avec la permission de Little Free Library, Littlefreelibrary.org

Tout le monde peut prendre, laisser ou échanger un livre dans la boîte. Si la promotion de la lecture reste l’objectif principal, le renforcement des liens collectifs grâce à ces échanges entre voisins, est un plus.

Stuff A Bus, Canada et États-Unis

Tous les mois de novembre, à Edmonton, le service de transport public gare quelques-uns de ses véhicules devant les supermarchés pour la campagne annuelle de «Stuff a Bus». Des bénévoles invitent les clients qui en sortent à faire des dons en argent ou en aliments dont ils remplissent les bus destinés à des banques alimentaires. Depuis sa création en 1995, la campagne a récolté 553 000 kilos de nourriture et environ 1 demi-million de dollars.

En Nouvelle-Écosse, l’université Saint-Francis-Xavier organise une campagne Stuff the Bus et récolte des dons en nourriture et en argent pour venir en aide aux étudiants et aux banques alimentaires locales. Et tous les ans, dans une ville de l’État de Pennsylvanie, les bénévoles de United Way remplissent un autobus scolaire jaune de rames de papier, de classeurs et autres fournitures scolaires, pour aider les étudiants.

TaxiLuz, Espagne

Tous les ans, depuis 2016, des chauffeurs de taxi de Madrid décorent leur voiture et consacrent une soirée de décembre au transport de personnes âgées ou d’enfants qui ont été hospitalisés pour leur faire découvrir pendant deux heures les lumières de Noël. Cet événement annuel a fait des émules auprès de chauffeurs de taxi dans 13 autres villes d’Espagne. En 2022, près de 1000 taxis et 3000 personnes âgées et enfants y ont participé.

Commu, Finlande

Comment entrer en relation avec des groupes qui ont besoin d’aide? En 2021, en Finlande, trois jeunes entrepreneurs ont fondé Commu, une application destinée aux bénévoles qui souhaitent aider des gens dans le besoin ou à ceux qui ont besoin d’aide dans leur milieu. Elle est accessible en finnois, en anglais, en ukrainien, en allemand et en norvégien. Sur l’application, un espace spécial est dédié aux besoins des réfugiés ukrainiens en Finlande.

Donner à la sortie, Canada et États-Unis

Vous avez sans doute déjà vu ces petites boîtes placées près de la caisse d’un magasin qui recueillent des pièces et des billets destinés à une œuvre caritative. Depuis quelques années, il est possible d’arrondir la somme ou d’ajouter quelques dollars au montant de la facture quand le client règle par carte et d’attribuer le don à une cause spécifique. L’opération est si simple qu’en 2022, aux États-Unis seulement, 750 millions de dollars ont été ramassés lors de 77 campagnes de collecte de fonds aux points de vente. Le don n’est pas déductible d’impôts, ni pour vous ni pour le détaillant.

Donation Dollar, Australie

Cette pièce de 1$ créée spécialement par la Monnaie royale australienne a un seul objectif : motiver les gens à donner. Pour ceux qui en trouvent avec leur monnaie, la pièce au centre vert orné de motifs dorés, rappelle qu’il faut la donner à une personne dans le besoin. Le motif doré évoque l’effet immédiat de la pièce qui continue à circuler. Suivant la Monnaie royale australienne, 11 millions de pièces Donation Dollar étaient en circulation en 2022.

Vingt-cinq millions seront émises en tout, soit environ une par habitant. Selon des estimations, à la fin de l’année dernière, deux millions de dollars avaient été remis à des œuvres caritatives et à des gens ou des organismes dans le besoin.

