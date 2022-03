5 balados intelligents pour élargir ses connaissances

Faire le tour d’une question, d’un sujet ou d’un fait en 5 minutes, c’est le défi relevé avec brio de cette série de balados. Impossible de ne pas être captivé par ce résumé ultra concis et bien tourné. Vous comprendrez rapidement l’essentiel et pourrez par la suite poursuivre vos propres recherches si le sujet vous passionne! Tous les matins à 6 h du lundi au vendredi, c’est un rendez-vous pour ce 5 minutes d’infos condensées. Une bonne façon de débuter sa journée en stimulant ses neurones ainsi!

Alors, il est fascinant de savoir ce qui se passe en lui (donc en vous) quand vous cherchez un mot, quand vous vivez une vive émotion, quand il est question de croire à l’inexpliqué, quand vous apprenez une nouvelle langue, quand vous faites du sport ou encore dans vous avez une sensation de «déjà-vu». Un balado absolument intrigant et instructif!

Découvrez comment fonctionne la plus incroyable machine de tous les temps… votre cerveau! À travers des sujets pointus, mais provenant de notre vie quotidienne, vous comprendrez mieux les rouages de votre cerveau. Outil formidable s’il en est, il vous accompagne dans tous les instants de votre vie.

Émotions

Les émotions sont au cœur de nos vies, pourtant nous les connaissons bien mal. Pourquoi ressent-on ce qu’on ressent? Qu’est-ce qui fait qu’une émotion a des impacts dans notre corps et notre tête? Jusqu’où les émotions peuvent-elles laisser des traces dans nos vies? Deux fois par mois, des experts s’affairent à répondre à une question en lien avec nos émotions et notre ressenti. L’amour, la joie, l’ennui, la peur, la liberté, le stress: tout y passe. C’est passionnant et révélateur, mais très souvent aussi, rassurant!

