9 façons intelligentes de réutiliser les sacs en plastique

Protéger les pinceaux

Si vous travaillez sur un projet de peinture et avez besoin de faire une pause, enveloppez votre pinceau dans un sac plastique. Cela vous permet de garder votre brosse humide et prête à être réutilisée (et de sauter l’étape de rinçage de la brosse pour attendre ensuite qu’elle sèche).

