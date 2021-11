14 problèmes de toilettes à ne jamais ignorer

Être propriétaire implique notamment la gestion des problèmes récurrents avec les toilettes. À la longue, les ennuis de plomberie ignorés peuvent s’aggraver et affecter sérieusement votre budget. Même s’ils paraissent anodins au départ, ils pourraient avoir un effet cumulatif et affecter toute la plomberie de votre domicile. Cependant, ces secrets de plombiers vous aideront à réparer vos tuyaux.

Toilettes qui fuient

L’incertitude causée par des toilettes qui fuient peut nous faire perdre la tête. Que ce soit un bruit d’eau continu ou intermittent, voici comment en décoder les signes et mettre fin au gaspillage d’eau. On trouve les pièces requises dans la plupart des quincailleries et des centres de rénovation. L’une des causes de fuite est qu’un clapet ne ferme pas hermétiquement. Si l’eau du réservoir s’infiltre autour du clapet et dans la cuvette, le problème pourrait être que le clapet s’est détérioré.

Chassez l’eau et voyez s’il n’y a pas une fuite dans la valve de remplissage. Levez la tige du flotteur au remplissage pour voir si l’eau cesse de couler. Pliez ou ajustez la tige pour que le remplissage arrête lorsque le niveau d’eau arrive à 1 à 3 cm du haut du tuyau de déversement. Si la valve de remplissage fuit toujours, remplacez-la.

