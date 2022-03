La nouvelle édition du Guide 200 architectes et designers

Pour une 13e année consécutive, le groupe Index Design dévoile au public le Guide 200 architectes et designers d’intérieur québécois. Un répertoire sur les tendances actuelles le monde du design et de l’architecture. Présenté à la fois sous forme de livre et de magazine.

Guide 200 architectes et designers québécois

Le Guide met à votre disposition plus de 200 experts qui viendront changer votre vision du design et de l’architecture. De projets résidentiels à projets de bureaux ou commerciaux, de nombreuses options sont présentées au fil des pages pour vous aider à réinventer vos espaces.

De nombreuses industries ont dû modifier leur façon de faire depuis l’ère pandémique. Celles du design et de l’architecture ne font pas exception. «À travers cette 13e édition du guide, l’équipe d’Index-Design rend hommage aux architectes et designers d’intérieur d’ici qui ont su traverser une période extraordinaire avec force et créativité, explique Arnaud Granatta, porte-parole du Guide 200 et président du Groupe InfoPresse. Bouleversée par la pandémie, l’industrie a dû se réinventer pour concevoir des espaces adaptés à une nouvelle réalité dans un contexte difficile.»

Le 14 mars 2020, le gouvernement nous annonçait qu’il fallait rester entre les murs de notre maison, en confinement. Notre résidence est devenue l’endroit où nous passons beaucoup de temps. Afin de se trouver un passe-temps ou pour changer l’ambiance de leur chez-soi, plusieurs confinés se sont tournés vers la rénovation. L’industrie de l’intérieur a profité de l’engouement de ces nouveaux ouvriers non formés. «Les gens se retrouvaient chez eux et souhaitaient changer leur environnement, explique Arnaud Granatta. La demande pour de nouveaux designs a donc augmenté, mais il y a eu beaucoup de complications au niveau de la marchandise. Pénurie de bois, arrivée retardée des matériaux, manque de main-d’œuvre… Ce n’était pas de tout repos.»

Ce guide viendra donc en aide à tous ceux et celles qui souhaitent changer l’ambiance de leur demeure en rénovant leur maison ou en changeant pour des meubles au goût du jour.

Le Guide 200 architectes et designers d’intérieur québécois a été conçu pour être utilisé et lu par le commun des mortels, mais est également profitable pour des architectes et designers professionnels.

Cinq points de vente ont le magazine disposé sur leurs étagères, ceux qui souhaitent mettre la main sur le Guide: La Boutique-Librairie du Musée des beaux-arts de Montréal, Centre canadien d’architecture, bibliothèque aménagement – Université de Montréal, dans la Boutique Bref, ainsi qu’à la Librairie La Liberté, que vous retrouverez un exemplaire.

En page couverture, le photographe Alex Lesage – étoile montante du milieu de l’architecture et du design – met de l’avant une salle à manger de la résidence de L’Esplanade. Dans ce projet conçu par l’architecte Ian Nataf, dans lequel les pièces de mobilier présentes dans la salle commune se marient à l’espace comme une extension naturelle de l’architecture.

