Que signifient les taches brunes sur les feuilles de vos plantes d’intérieur

Avez-vous déjà remarqué des taches brunes sur les feuilles de vos plantes d’intérieurs? Il est possible de régler ce problème avec un arrosage adéquat et ces conseils d’expert en jardinage.

Toute personne qui possède des plantes d’intérieur a probablement déjà eu ce problème. Vous prenez soin de vos plantes et, tout d’un coup, une tache brune apparaît sur une des feuilles. Qu’est-ce que ces taches brunes signifient pour vos plantes? Et surtout, que pouvons-nous faire pour qu’elles disparaissent? Voici ce que des experts ont à vous dire.

Un manque d’eau ou d’humidité

Si une plante présente des taches brunes, noires ou croustillantes sur ses feuilles, ça veut peut-être dire qu’il faut les arroser plus souvent. Surveillez le taux d’humidité de la terre et n’hésitez pas à réduire progressivement le nombre de jours où vous devez les arroser. Éventuellement, une amélioration devrait se produire.

Un manque d’humidité pourrait représenter une autre cause. Par exemple, nos maisons n’offrent pas assez d’humidité pour les plantes tropicales. Pour régler le problème, il est possible de placer les plantes ensemble; quand une plante perd de l’humidité par ses feuilles, les plantes voisines peuvent en bénéficier. Sinon, vous pouvez placer les plantes sur des petits plateaux remplis de cailloux et d’eau. Quand l’eau s’évaporera, l’humidité autour de la plante augmentera.

Signes d’un manque de nutriments

Un manque de nutriments essentiels peut être une des raisons qui expliqueraient ces taches brunes sur les feuilles de vos plantes d’intérieur. Si les feuilles possèdent des taches plus vert foncé ou rouge-violet, ou qu’elles semblent carrément brûlées, ça signifie possiblement un manque de phosphore, ou un manque de potassium. Voici certains symptômes qui peuvent vous en avertir: des taches jaunes ou brunes sur de vieilles feuilles, des teintes de jaune entre les veines d’une feuille ou l’enroulement des feuilles.

Pour les plantes en pot, une solution intéressante serait d’ajouter un engrais à libération lente au sol avant d’installer vos plantes. Ainsi, à chaque arrosage, un engrais sera diffusé. Ce qui aura pour effet de leur fournir les nutriments nécessaires. En fonction des conditions de croissance et du nombre de plantes dans chaque contenant, un coup de pouce supplémentaire sera requis. Pour vous assurer de bien distribuer les engrais à vos plantes, il suffit de noter le tout sur un calendrier.

