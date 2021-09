Comment reconnaître un arbre malade

Selon l’espèce d’arbre et la saison, un élagage systématique pour éclaircir le feuillage et créer un mouvement amplifié de l’air peut aider. L’utilisation de produits chimiques peut parfois être utile aussi. «C’est habituellement un problème plus esthétique qu’autre chose, mais ça peut stresser l’arbre si ça se produit à répétition.»

Brûlure, brunissement et assèchement des feuilles

Les gens croient que les systèmes d’arrosage de pelouse suffisent pour arroser les arbres. Ce n’est souvent pas le cas, selon Randy Nelson. Cette eau n’atteint pas les racines de l’arbre, et si vous avez de la tourbe, c’est plutôt elle qui en bénéficiera.

Il suggère d’utiliser des boyaux d’arrosage noirs perforés. Si vous n’en avez pas, laissez un filet d’eau s’écouler de votre boyau d’arrosage, que vous laisserez pénétrer lentement dans le sol pendant une journée complète. Installez le boyau à quelques pieds du tronc mais à l’intérieur de l’aplomb de la ramure (à partir du tronc jusqu’aux bords extérieurs des branches de l’arbre) en faisant le tour de l’arbre.

«Les arbres ont besoin en moyenne d’un pouce d’eau par semaine, explique Randy Nelson. Ils ne présentent parfois pas de signes immédiats de brûlure, de brunissement ou d’assèchement des feuilles, mais plutôt l’année suivante ou celle d’après, particulièrement chez les plus gros arbres.»

Les arbres plus petits ou plus jeunes peuvent présenter des signes de stress au cours de la même saison. Comme les arbres et les feuilles peuvent aussi s’assécher et tomber s’ils sont trop arrosés, continuez de surveiller afin de comprendre ce qui cause ce problème.

