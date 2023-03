Une liste de vidéos d’animaux qui rend plus heureux

Pas moins de 74% des Québécois et 80% des Canadiens se sentiraient plus heureux après avoir regardé des vidéos d’animaux… d’où l’intérêt de la toute nouvelle liste de vidéos d’animaux Moments doux.

Les animaux ont une grande incidence sur notre mieux-être. C’est ce que confirmait le sondage réalisé par TELUS, en janvier dernier, auprès de quelque 2000 Canadiens. Le sujet du sondage: le lien qui unit l’humain et l’animal. Les animaux ont d’ailleurs un lien particulier avec TELUS, qui met de l’avant dans ses publicité les animaux et la nature.

TELUS note que la pandémie a entraîné une forte augmentation du nombre d’animaux de compagnie au pays: 59% des Canadiens possédaient au moins un animal de compagnie, comparativement à 58% chez les Québécois, en janvier 2023. De plus, 70% des propriétaires d’animaux de compagnie Québécois ont choisi d’en avoir pour faire face à la solitude et à des problèmes de santé mentale.

Chose certaine, pas moins de 74% des Québécois et 80% des Canadiens se sentent plus heureux après avoir regardé des vidéos d’animaux. Le contenu animalier préféré des Canadiens comprend d’ailleurs des photos ou des vidéos de bébés animaux, des sauvetages d’animaux domestiques, et des histoires animalières touchantes et positives.

Disponible sur Télé OPTIK et YouTube, la liste Moments doux de TELUS permettra également de venir en aide aux animaux. En effet, pour chaque visionnement, la Fondation TELUS pour un futur meilleur versera 1$ (jusqu’à concurrence de 100,000$) à des organismes de bienfaisance qui soutiennent les animaux d’assistance, la réhabilitation des animaux sauvages, ou encore les animaux de thérapie à travers le Canada.

Bon visionnement!

