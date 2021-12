10 chiens célèbres de la culture pop

Pourvu d’une imagination débridée, il vit dans un monde fantaisiste, se prend pour un astronaute, est le premier beagle à avoir marché sur la lune (avant même la mission Apollo 10 qui, d’ailleurs, donnera le nom de Snoopy à son module lunaire). C’est que Snoopy n’a rien du chien de maison typique. Il devient peu à peu humain, dort sur le toit de sa niche, marche sur deux pattes, pense et philosophie; il adore jouer de mauvais tours à Charlie Brown et à ses amis.

Benji est la preuve que les héros peuvent avoir toutes les formes, toutes les tailles et tous les pédigris. En 1974, ce chien errant a charmé des auditoires entiers avec son sauvetage à l’écran de deux enfants enlevés. Brave, intelligent et charmeur, Benji incarnait le toutou qu’on veut tous cajoler.

Illustration: courtoisie de © Disney

La Belle et le Clochard

Voilà un couple hollywoodien dont la popularité ne se dément pas. Le film La Belle et le Clochard (Lady and the Tramp) habite nos cœurs depuis 1955. Des décennies plus tard, le film de Walt Disney fait toujours des conquêtes. Plus qu’une histoire d’amour entre un cocker spaniel dorloté et son amoureux errant, La Belle et le Clochard célèbre l’importance de la famille, de l’amitié et de la loyauté.

N’oublions pas le moment le plus mémorable du film: le plat de spaghetti partagé sous un clair de lune. On ne s’étonnera pas que l’American Film Institute ait classé ce film parmi les 100 plus grandes histoires d’amour de tous les temps. Et Belle fait partie des 100 noms les plus populaires pour un chiot!