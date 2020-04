COVID-19: Les magasins Mondou restent ouverts

Les magasins Mondou demeurent ouverts et des mesures spéciales ont été mises en place afin d’assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés.

L’entreprise québécoise souhaite rassurer ses clients: ses magasins demeureront ouverts, et ce, tout au long de cette période exceptionnelle. Tel que confirmé par le gouvernement du Québec,Mondou est un commerce prioritaire, tout comme les épiceries et les pharmacies.

Afin de permettre à ses employés de profiter d’un moment de répit, alors qu’ils redoublent d’efforts pour vous offrir le meilleur service, tous les magasins Mondou seront fermés le dimanche, et ce, jusqu’à Pâques (29 mars, ainsi que 5 et 12 avril). Les heures d’ouverture des succursales ont aussi été réduites, soit du lundi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 9h à 17h. Ces mesures permettront également de veiller au réapprovisionnement en produits essentiels, ainsi que d’intensifier les efforts de nettoyage et de désinfection en magasin.

Consciente que la situation actuelle amène de nombreuses inquiétudes, Mondou a mis en place des mesures préventives, afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19:

Chaque magasin accueille un nombre limité de clients, en fonction de sa superficie et du nombre d’employés en place. Une distance de 2 mètres entre chaque personne est exigée, tant dans nos succursales que dans les files d’attente à l’extérieur. Des marques ont d’ailleurs été apposées au plancher afin de répondre à cette mesure gouvernementale.

Chaque client entrant dans nos magasins doit d’abord se laver les mains à l’aide d’un gel antiseptique offert à l’entrée. Des questions de sécurité sont également posées à nos clients avant de leur donner accès au magasin.

L’espace des caisses est désinfecté toutes les 30 minutes et tous les employés doivent se laver les mains au minimum une fois par heure. De nouvelles équipes de nettoyage sont aussi déployées en magasin et au centre de distribution afin que les surfaces soient aseptisées plusieurs fois par jour.

Nous invitons nos clients à magasiner seuls et à laisser leurs enfants à la maison, dans la mesure du possible.

Tous nos services en magasin (Coupe-griffes, Lave-toutou, Mon Toiletteur, Service à l’auto, Zone Adoption et Espace Câlin) sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

L’accès aux animaux est temporairement interdit dans nos succursales.

Le mode de paiement en argent comptant n’est plus autorisé pour le moment, sauf dans des cas exceptionnels. Nous demandons aux clients de payer par carte de crédit ou de débit.

Les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et celles qui sont en quarantaine, sont invitées à magasiner en ligne au mondou.com.