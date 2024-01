Tableau du temps de cuisson de chaque aliment à la friteuse à air chaud

Vous n’êtes pas certain du temps de cuisson requis pour votre plat à la friteuse à air chaud? Voici un tableau qui contient les informations que vous cherchiez.

TMB Studio

Ce peut être tout un défi d’établir le temps précis pour les recettes de friture à l’air, en particulier face à l’immense choix de mets savoureux offert pour cet appareil! Voilà pourquoi nous avons rassemblé les meilleures recettes, des ailes de poulet aux frites, et décodé leurs temps de cuisson pour votre fidèle friteuse à air.

N’hésitez pas à consulter nos meilleures recettes pour la friteuse à air chaud!

Tableau de temps de cuisson pour friteuse à air

Nous indiquons des plages de temps pour la plupart des aliments en raison de possibles variations entre les appareils.

ALIMENT

TEMPÉRATURE

TEMPS DE FRITURE



Viandes, poissons/fruits de mer

Bacon 200°C/400°F 5 à 10 minutes Côtelettes de porc avec l’os 200°C/400°F 4 à 5 minutes par côté Saucisses grillées 200°C/400°F 8 à 10 minutes Hamburgers 180°C/350°F 8 à 10 minutes Poitrine de poulet 190°C/375°F 22 à 23 minutes Cuisses de poulet 200°C/400°F 25 minutes Ailes de poulet 190°C/375°F 10 à 12 minutes Morue 185°C/370°F 8 à 10 minutes Boulettes de viande 200°C/400°F 7 à 10 minutes Pain de viande 160°C/325°F 35 à 45 minutes Côtes de porc 190°C/375°F 12 à 15 minutes Saumon 200°C/400°F 5 à 7 minutes Galettes de saucisse 200°C/400°F 8 à 10 minutes Crevettes 190°C/375°F 8 minutes Steak 200°C/400°F 7 à 14 minutes Tilapia 200°C/400°F 6 à 8 minutes

Légumes

Asperges 190°C/375°F 4 à 6 minutes Patates au four 200°C/400°F 35 à 45 minutes Brocoli 200°C/400°F 8 à 10 minutes Choux de Bruxelles 180°C/350°F 15 à 18 minutes Courge musquée (en cubes) 190°C/375°F 20 à 25 minutes Carottes 190°C/375°F 15 à 25 minutes Chou-fleur 200°C/400°F 10 à 12 minutes Haricots verts 190°C/375°F 16 à 20 minutes Poivron 190°C/375°F 8 à 10 minutes Patates douces (en cubes) 190°C/375°F 15 à 20 minutes Courgette 200°C/400°F 12 minutes

Aliments frits

Frites 200°C/400°F 10 à 20 minutes Cornichons 200°C/400°F 14 à 20 minutes Croustilles 185°C/360°F 15 à 17 minutes

Aliments congelés

Pogos 200°C/400°F 8 minutes Bâtonnets de mozzarella 200°C/400°F 6 à 8 minutes Pommes dauphine 200°C/400°F 12 à 15 minutes

Pâtisseries et pains

Brownies 160°C/325°F 40 à 45 minutes Biscuits 160°C/325°F 8 à 10 minutes Cupcakes 160°C/325°F 11 à 13 minutes Pain à l’ail 180°C/350°F 2 à 3 minutes

Mets principal/Collations

Mini Pizzas 200°C/400°F 4 à 5 minutes Quesadillas 190°C/375°F 5 à 7 minutes

Ensemble de feuilles magnétiques pour friteuse à air chaud

via merchant

Nous aimons beaucoup la facilité de cuisson de la friteuse à air chaud, mais une astuce peut permettre d’établir avec précision les temps et températures des recettes. Vous pouvez évidemment consulter votre livre de cuisine ou notre tableau ci-dessus, mais pourquoi ne pas avoir facilement accès à tous ces trucs et conseils directement dans votre cuisine?

Avec ces feuilles magnétiques pour friteuse à air, plus de souci pour la durée et la température exactes de friture des légumes, pépites de poulet ou bacon croustillant.

Cet ensemble vous donne toutes les indications pour la préparation de n’importe quel plat frit. Le tableau présente plus de 100 aliments courants à frire à l’air chaud, regroupés par type, temps et température de cuisson. Vous saurez en un clin d’œil comment faire frire chaque aliment en fonction de sa quantité.

Comment convertir toutes les recettes pour la cuisson en friteuse à air

TMB Studio

Amanda Mason, créatrice de recettes, blogueuse culinaire et propriétaire de Recipes Worth Repeating, convertit 2 à 3 recettes par semaine. Elle nous fait part de ses astuces!

Assurez-vous de ne jamais mettre ces 8 aliments dans la friteuse à air chaud!

Conversion du four conventionnel à la friteuse à air

Pour convertir une recette pour le four en recette pour la friteuse à air, Mme Mason conseille de réduire la température suggérée de 100°C/250°F, puis le temps de cuisson d’environ 20%. Utilisez simplement le bouton de pause à l’occasion pour vérifier la cuisson, et retournez l’aliment pour qu’il soit uniformément croustillant.

Conversion de la friteuse à la friteuse à air

Vous pouvez obtenir le croquant de la friture (ah, ces ailes de poulet!) avec moins d’huile. C’est la raison pour laquelle tant de gens apprécient la friteuse à air chaud.

Amanda Mason utilise une méthode spéciale pour son poulet frit. Elle règle la température à 195°C (390°F) et la minuterie à 25 minutes. Après 14 minutes, elle le retourne et l’arrose d’un peu d’huile végétale, puis le fait frire à l’air 11 minutes de plus.

Selon elle, vaporiser un peu d’huile au début et à la moitié de la cuisson quand vous retournez les morceaux peut accentuer le croustillant de l’extérieur, tout en gardant l’intérieur bien juteux.

Si vous faites frire des aliments surgelés préemballés comme des frites, appuyez sur pause et secouez le panier une ou deux fois durant la cuisson pour exposer toutes les surfaces à l’air chaud provenant du sommet de la friteuse à air.

Conversion de la poêle à frire à la friteuse à air chaud

Si cela peut être cuit sur la cuisinière, il est probable que cela se convertisse pour la friteuse à air. Pensez aux sautés, boulettes de viande et plats d’accompagnement végétariens.

Quand votre recette traditionnelle à la poêle requiert une sauce ou une pâte, préparez d’abord ces éléments. S’il faut paner dans la recette, enrobez l’aliment comme indiqué et placez les cornichons en une seule couche dans le panier de la friteuse, pour qu’ils soient croquants. Lorsqu’ils sont bien dorés, retournez-les et vaporisez l’autre côté d’enduit végétal.

Si votre recette se compose de nombreux ingrédients comme un sauté ou un plat de grains, Mme Mason conseille d’utiliser un insert à gâteau, un moule en aluminium ou un bol allant au four pour éviter que les petits morceaux ne s’échappent du panier de la friteuse à air chaud. Pour les plats de grains, faire cuire les grains à l’avance facilitera l’opération. Les ajouter déjà cuits aux légumes et aux herbes dans une poêle, et placer celle-ci directement dans le panier. Remuer toutes les 5 minutes.

Conversion du barbecue à la friteuse à air chaud

Plutôt que de saisir votre steak sur le gril ou dans une poêle en fonte, essayez de le faire dans la friteuse à air chaud. Retournez le steak à mi-cuisson, et rehaussez son goût en le garnissant d’une tranche de beurre à l’ail pendant qu’il repose. Cette méthode peut s’employer avec le poisson, en vérifiant la température en fin de cuisson.

Cela dit, certains aliments ne sont vraiment pas faits pour la friteuse à air. Gagnez du temps en restant fidèle à ceux qui le sont.

Plats principaux, collations et aliments congelés réchauffés

La friteuse à air chaud est l’un des meilleurs moyens pour préparer des aliments surgelés comme les bâtonnets de mozzarella, les croquettes ou les pogos, car ils sont encore plus croustillants qu’au four. Et utilisez-la aussi pour des aliments comme les quesadillas ou les pizzas!

Conseils pour la friteuse à air chaud

D’abord et avant tout, il faudra retourner un bon nombre de ces aliments à la mi-cuisson. Comme ce genre de friteuses cuisent en projetant de l’air chaud sur les aliments, il faut les retourner pour obtenir une cuisson uniforme et pour qu’ils ne brûlent pas. Il y a certaines recettes qui font exception, comme les boulettes de viande, mais beaucoup suivent cette règle.

Un autre conseil de cuisson avec une friteuse à air chaud est de toujours placer les aliments en une seule couche uniforme dans le panier. Ceci permet une cuisson plus égale et l’aliment est plus croustillant. Aussi, si vous faites frire d’importantes quantités ou de gros aliments, nous conseillons de les préparer par lots pour réduire le temps de cuisson.

Enfin, n’oubliez pas de préchauffer la friteuse à air chaud! C’est l’une des erreurs les plus courantes et trop souvent commises. Ça ne prend que quelques minutes et le résultat en vaut la peine, car vous ne gâcherez pas vos aliments.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!