5 choses qu’on ne verra plus dans les épiceries

FG TRADE/GETTY IMAGES

L’offre et la demande affectent la gamme de produits

«Nous avons assisté pour la première fois, en tant que consommateurs, à la fragilité réelle de la chaîne d’approvisionnement», explique Phil Lempert, fondateur et éditeur de The Lempert Report. Même les grandes entreprises qui produisent les marques les plus populaires ont eu du mal à garder le rythme de production et de distribution afin de répondre aux demandes.

«Je pense qu’au cours des prochains mois, de nombreuses marques vont éliminer certains de leurs produits», déclare Lempert, en pensant notamment aux produits individuels de style collation. «Nous avons probablement trop de produits en magasin», dit-il, en ajoutant que le supermarché moyen compte 42 000 produits différents. Dans le contexte actuel – alors que l’objectif est d’entrer et de sortir du magasin le plus rapidement possible – un trop grand choix de produits est offert aux consommateurs.

Assurez-vous d’éviter les lieux où vous risquez le plus de contracter le coronavirus.