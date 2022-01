Le jeûne intermittent est-il sans danger?

1 / 4

aninata/Shutterstock

Qu’est-ce que le jeûne intermittent?

En 24 heures, votre corps alterne naturellement entre jeûne et satiété, tant en période de veille qu’en période de sommeil. Les adeptes de ce qu’on appelle le «jeûne intermittent» essaient d’allonger la phase de jeûne pour intensifier la régulation hormonale qui s’enclenche quand on ne mange pas. Ainsi, soutiennent-ils, on conserve un poids idéal et, donc, on conjure les risques qui accompagnent l’obésité, parmi lesquels le diabète de type 2 et la maladie cardiaque.

Il y a plusieurs formes de jeûne intermittent. La formule 16/8 suppose que tous les repas soient pris durant une période de huit heures, disons entre 10h et 18h. Une autre, plus sévère (qu’un médecin devrait autoriser au préalable surtout si vous êtes médicamenté), vous fait manger normalement cinq jours par semaine et jeûner les deux autres (vous boiriez alors beaucoup d’eau et pourriez absorber jusqu’à 500 calories). Voici quelle est la différence entre le jeûne intermittent et le jeûne alterné.