5 trucs pour préparer des lunchs que vos enfants aimeront

Faites des portions supplémentaires de vos repas en famille. Ils sont d’excellentes options pour le lendemain. (Notre fils, Quinn, 7 ans, adore la pizza froide pour le lunch.) Pâtes, chili, ragoût, sautés et soupes peuvent être réchauffés le matin et mis dans un thermos. Préparez l’une de ces délicieuses recettes de lunch à emporter dans le thermos .

Ekaterina Markelova/Shutterstock

Ne pas oublier les protéines

Les protéines leur donneront l’énergie qu’ils ont besoin pendant la journée. Viande, fromage, oeufs, haricots et graines sont d’excellentes options. Notre fille de 9 ans, Lucy, aime déguster un oeuf dur dans son lunch tandis que Ella aime le fromage sur des biscuits de blé entier et un fruit (elle a 12 ans et est un peu plus sophistiqué).

Si vous manquez d’inspiration, ces idées de recettes pour boîte à lunch vont vous plaire.