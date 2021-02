Un bouquet de bacon pour la Saint-Valentin

À la Saint-Valentin, les bouquets de bacon sont de plus en plus populaires aux États-Unis. Voici tout ce qu’il faut savoir et comment bricoler votre propre bouquet…

VIA BACONBOUQUETS.COM

Si vous cherchez une façon originale de dire à votre douce moitié que vous l’aimez, oubliez le bouquet de roses ou d’œillets! Nous vous proposons une idée pour le moins savoureuse.

Commander un bouquet de bacon

Au Québec, c’est plutôt difficile de commander un bouquet de bacon, mais chez nos voisins du Sud, ça semble être une pratique courante. Bacon Bouquets est une entreprise spécialisée dans les arrangements de bacon comestible (vraiment!) Le bacon utilisé provient de fermes situées au nord du Texas. On coupe des tranches épaisses de bacon et après avoir été assaisonné à la main, chaque bouton de rose de bacon est façonné à la main et cuit au four. Il est même accompagné d’indication pour le réchauffer, ce qui vous permet de déguster un bacon chaud et croustillant…

Pour votre information, on peut se procurer une demi-douzaine de roses au bacon 25$ et une douzaine de roses pour 79$ (en argent américain, bien entendu). Comme il est plutôt difficile de commander de la nourriture fraîche aussi loin, vous pouvez confectionner votre propre bouquet.

Comment faire un bouquet de bacon?

Faire cet arrangement comestible pour la Saint-Valentin ne devrait pas être trop difficile, même pour les artisans débutants. Vous aurez besoin de:

Tranches épaisses de lard

Sirop d’érable

Cure-dents

Fausses tiges de fleurs

Préchauffer le four à 350°F. Rouler le bacon, un morceau à la fois. Passez des cure-dents au milieu pour créer un «X» qui aidera votre rose à se tenir droite pendant la cuisson.

Une fois que toutes vos roses sont roulées, couvrez une plaque de cuisson avec du papier d’aluminium et faire cuire le bacon au four. Le bacon doit être cuit jusqu’au bout et les bords extérieurs croustillants. Lorsque les bacons sont ensuite bien refroidis, enlever les cure-dents. Fixer chaque bouton de rose à une tige… et le bouquet est prêt!