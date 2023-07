8 choses qu’il faut savoir sur la racine de pissenlit

3 / 8 ESB PROFESSIONAL/SHUTTERSTOCK Pourquoi les gens se tournent vers le pissenlit «L’utilisation d’extraits de pissenlit remonte à loin, en particulier dans les médecines traditionnelles chinoise et amérindienne», dit Donese Worden. Les Amérindiens faisaient bouillir du pissenlit pour traiter les maladies rénales, l’œdème, les problèmes cutanés, les brûlures et les maux d’estomac. En médecine traditionnelle chinoise, on l’utilisait pour les maux d’estomac, l’appendicite et les problèmes mammaires. Les premiers Européens s’en servaient contre la fièvre, le diabète et la diarrhée. Par ailleurs, le pissenlit regorge de vitamines, selon une base de données sur les nutriments du Département américain de l’agriculture. C’est aussi une excellente source de vitamines A, C et K. En effet, une seule tasse de pissenlits contient les doses quotidiennes suivantes: 112% de vitamine A, 32% de vitamine C et 535% de vitamine K. Ces vitamines renforcent le système immunitaire, maintiennent la santé des os et régulent la coagulation sanguine. Les aliments amers devraient faire partie des bonnes habitudes alimentaires, même si cela demande un effort, car ils sont indispensables au maintien d’une bonne santé. Découvrez tous les bienfaits des aliments amers sur la santé.

Comment utiliser la racine de pissenlit Traditionnellement, on faisait rôtir la racine pivotante et on la consommait sous forme de boisson; on utilisait les feuilles dans les salades, les soupes et les sandwichs. On l'emploie toujours ainsi de nos jours, mais surtout en tisane et comme substitut de café, pour une détox à la racine de pissenlit. On la trouve aussi en capsules, en poudre et en extraits. «Je la préfère en forme de teinture (liquide) dans un peu d'eau, deux à trois fois par jour», précise Michael Brown. Les fleurs sont idéales pour décorer un intérieur… mais saviez-vous qu'elles pouvaient aussi décorer votre assiette? Découvrez les meilleures fleurs comestibles pour cuisiner.