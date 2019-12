5 bienfaits des aliments amers sur votre santé

Les légumes-feuilles amers comme le radicchio, les feuilles de pissenlits, le brocoli-rave (rapini), l’endive, le chou fourrager, le daikon (radis blanc) et la roquette contiennent des phytonutriments qui aident le foie à accomplir son travail: la gestion du cholestérol et des hormones, la purification du sang et la métabolisation des graisses.

Les aliments amers regorgent de vitamines et de minéraux

En général, les légumes amers sont bourrés de nutriments comme la vitamine A, C, et K ainsi que des minéraux comme le calcium, le potassium et le magnésium. Ils sont riches en acide folique et en fibres et contiennent très peu de matières grasses et de sodium.

La roquette, par exemple, regorge de bêta-carotène, de vitamine C et de fer tandis que les feuilles de pissenlits fournissent les vitamines A, E et K, du fer, du calcium et des antioxydants.