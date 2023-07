Banc d’essai: 17 prêts-à-boire à essayer

SAQ

Jungle Bird

Vous vous rappelez du cocktail Jungle Bird? C’était un incontournable dans les années 70. Cette année, on le retrouve sur les tablettes de la SAQ grâce à la distillerie Mariana. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce cocktail n’a pas son pareil parmi tout le choix offert. On a reproduit avec justesse sa couleur riche, sa texture veloutée et son goût plutôt herbacé. On perçoit bien le goût de l’ananas, de la lime et du rhum québécois Morbleu (avec son délicieux alliage d’épices comprenant la cardamome, l’anis étoilé, le romarin, la cannelle et la vanille). À essayer pour faire changement des cocktails plus conventionnels.

Taux de sucre: 64 g/L. Degré d’alcool: 7%

15,40$ pour 4 cannettes de 355 mL, à la SAQ.