aodaodaodaod/Shutterstock

Nous sommes nombreux à trop manger pendant les fêtes… et à trembler en pensant aux conséquences. Ces craintes ne sont peut-être pas fondées. Dans le cadre d’une expérience sans doute plus agréable que les autres, des jeunes hommes en bonne santé se sont gavés de pizza, ingérant en moyenne 3000 calories par jour – beaucoup plus que ce dont la plupart des adultes ont besoin. Pourtant, le taux de sucre dans leur sang n’a pas augmenté plus qu’après un repas normal, et le taux de graisse s’est révélé à peine supérieur à la normale. Trop manger trop souvent est une cause d’obésité, de diabète et de bien d’autres problèmes de santé, mais un excès occasionnel ne semble pas avoir de conséquences métaboliques.

