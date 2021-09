Pour une boîte à lunch gastronomique

Il existe plusieurs épiceries où trouver d’excellents produits pour préparer les repas du soir et la boîte à lunch du midi. Nous vous proposons une adresse que nous aimons particulièrement à Montréal: les Halles d’Anjou. On y trouve plusieurs boutiques et épiceries fines où trouver une vaste sélection de produits pour la boîte à lunch, qui plairont à toute la famille. Voici un aperçu des commerces à visiter et de ce que vous y trouverez.