Ouverture du premier Marché Express et de leur nouveau concept de restauration

Aujourd’hui, Marché Express ouvre son dépanneur phare de Montréal qui marque également le lancement d’un nouveau concept de restaurant de prêt à manger fraîchement préparé: Bouchées du Marché par Les Aliments M&M. Ce qui permet d’avoir des produits prêts à manger pour les habitants du quartier, pour les étudiants de l’université ou pour ceux qui travaillent au quartier des spectacles. Bouchées est une première incursion du côté des mets préparés chauds pour Les Aliments M&M, chef de file canadien du marché des mets préparés depuis plus de 40 ans. Ce Marché Express de Montréal est le premier à offrir un restaurant Bouchées au Canada.

Élaboré par le chef principal des Aliments M&M, Michael Gray, le menu Bouchées, a de quoi plaire à la clientèle: du déjeuner au dessert et il respecte la promesse de qualité des aliments de la chaîne Les Aliments M&M. Le menu propose 30 mets fraîchement préparés, tels que le sandwich au poulet croustillant Nashville et le bol déjeuner Bouchées en plus des classiques comme la tarte à la lime et les rouleaux de printemps aux légumes. Facilement transportable, facilement mangeable sur le pouce, il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour les amateurs de viandes que pour les végétariens.

Sélection.ca a visité la nouvelle succursale du Marché Express, qui a pignon sur la rue Sainte-Catherine, entre le quartier des spectacles et l’Université du Québec à Montréal. En plus d’une offre alimentaire variée – avec un grand choix de bonbons, de croustilles, de produits frais, de biscuits ou de farine et de prêts à emporter végane, le dépanneur propose une offre microbrasserie et vins – on y trouve une intéressante sélection de vins, tels le vin bio de Stefano Faita, le vin Boute-en-train de Bob le chef et plusieurs autres.

Pour obtenir de plus amples renseignements et découvrir le menu Bouchées, visitez le www.marcheexpress.com/montrealledebut.

