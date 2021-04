L’Expo Manger Santé en mode confinement

©2021 – Expo Manger Santé et Vivre Vert

Depuis déjà 24 ans, l’Expo Manger Santé et Vivre Vert offre au public la chance de s’informer sur l’alimentation saine, végétarienne et bio ainsi qu’un mode de vie plus écologique en mettant de l’avant de nombreuses entreprises québécoises. Par l’entremise de webinaires, de conférences et de démonstrations culinaires, l’édition 2021 propose une exposition virtuelle dynamique et ce, tout le mois d’avril!

En plus d’entreprises d’ici telles Zorah, Maison Orphée et Prana, l’évènement accueille des invités à ne pas manquer: Madame Labriski, Isabelle Huot, Marie-Josée Richer… et bien plus encore. Les webinaires gratuits et interactifs vous donneront accès à des recettes, des dégustations et des astuces pour un mode de vie plus vert, et plus sain. Vous n’êtes pas disponible pour un webinaire que vous attendiez avec impatience? Pas de panique. Toutes les conférences seront disponibles en rediffusion sur le site web de l’Expo Manger Santé. D’ailleurs, jetez un coup d’œil à la vitrine virtuelle afin de magasiner les produits de vos entreprises biologiques québécoises favorites!