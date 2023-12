Le Journal des trouvailles pour les fêtes

Alors que saison des fêtes commence avec ses invitations à des soirées et ses plans de souper festif, le Choix du Président dévoile l’édition du 40e anniversaire du Journal Trouvailles du Choix du Président.

Choix du Président

C’est plus d’une centaine de nouveaux produits PC qui arrivent partout au pays et une douzaine de produits classiques, les préférés des clients, qui sont de retour spécifiquement pour la saison des fêtes. Ce journal des fêtes est l’occasion de découvrir un beau choix de produits, de recettes et d’idées pour recevoir facilement.

Cette année, la collection rend hommage aux quatre dernières décennies du Journal Trouvailles PC en offrant le plus vaste assortiment de produits PC pour les fêtes à ce jour. Qu’il s’agisse de décoration intérieure, d’articles ménagers, de nouveaux amuse-gueules, de solutions pour les repas ou de délicieuses gâteries.

Également, pour la première fois les membres de PC Optimum peuvent accéder au rapport directement à partir de leur application. Ils peuvent ainsi consulter en ligne les nouveautés en magasin afin de trouver rapidement l’inspiration pour leur menu des fêtes.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!