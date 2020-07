On a testé pour vous: aperçu des nouveaux produits sur le marché

Kombucha Sencha

Kombucha Sencha: nouvelle saveur et zéro sucre

Nous n’avons jamais douté de l’importance d’acheter des produits locaux, mais la pandémie de coronavirus a rendu la chose encore plus urgente. L’entreprise Sencha Kombucha – que nous connaissons déjà pour la qualité de ses délicieux produits – lançait en avril une nouvelle boisson sur le marché: le Kombucha zéro sucre! «Nous croyons que les gens prennent de plus en plus conscience de l’impact de leur consommation et il est important de leur offrir des produits en cohérence avec leurs valeurs», mentionnait Geneviève Tremblay, cofondatrice de Sencha Kombucha.

Nous profitons du retour du beau temps pour vous en parler, car quoi de plus rafraîchissant qu’un bon verre de Kombucha, par une belle journée d’été (surtout quand il ne contient presque pas de calories). En effet, le nouveau Kombucha hibiscus et framboise ne contient pas de sucre et à peine 5 calories pour le format de 300 ml.

Bien que le sucre soit essentiel à la fermentation, le Kombucha sans sucre a été possible grâce à une fermentation prolongée (8 mois en tout) et à l’ajout d’un ferment de rhodiola au thé japonais Sencha. Comme l’indique Olivier de Grosbois, cofondateur de Sencha Kombucha: «Ça prend du sucre pour la fermentation, mais certains buveurs de Kombucha préfèrent éliminer tous les sucres de leur alimentation. Pour eux, nous offrons maintenant une version sans sucre, qui est possible grâce à une fermentation prolongée. Nos autres Kombuchas sont fermentés pendant six mois, c’est déjà moins de sucre que ce que contiennent d’autres Kombuchas, mais nous voulions pousser encore plus loin le procédé vers la perfection.»

Tous les produits de Kombucha Sencha sont certifiés biologiques, sans OGM, ni additif, fermentés intégralement et aromatisés avec du thé vert, des fruits frais entiers et/ou du jus de gingembre. Le Kombucha 00 à saveur d’hibiscus et de framboise, vient s’ajouter aux 6 délicieuses saveurs de l’entreprise : obsession bleuet, explosion citron, chai mangue, orange canneberge, original thé vert, fusion gingembre et hibiscus framboise).

Offerts dans le format de 300 ml (2,99 $) et 750 ml (7,99 $) les Kombucha Sencha sont disponibles dans plus de 350 points de vente à travers le Québec, notamment dans les supermarchés IGA et Métro. Pour plus d’information, visitez le www.senchakombucha.com.