14 questions sur l’alimentation les plus souvent posées aux nutritionnistes

Pourquoi manger sainement coûte si cher?

«Ce n’est pas le cas!», s’exclame Christopher Dalmau, nutritionniste et physiologiste de l’exercice. «J’entends tout le temps ce mythe populaire de la part de mes clients! En fait, manger sainement peut vous faire économiser! Dans un premier temps sur votre facture d’épicerie et dans un second temps, en évitant d’éventuelles factures médicales, souligne-t-il.

Selon une récente étude australienne, les régimes alimentaires malsains, dont ceux qui comprennent une consommation régulière d’alcool, coûtent beaucoup plus cher que le régime plus «sain» de leurs homologues.

«Je soupçonne que la raison pour laquelle on me pose souvent cette question est liée à la perception générale que possèdent les gens des «aliments sains», conclut Christopher Dalmau. «Quand je parle d’aliments sains, je fais référence à des aliments entiers, non transformés. Ces aliments nous rassasient et ne sont certainement pas chers».

Conclusion: évitez les produits «aliments naturels» coûteux comme les poudres, les boissons, les barres et les suppléments emballés et construisez plutôt votre menu autour de fruits, légumes, noix, légumineuses, céréales, produits laitiers et viande en promotion.